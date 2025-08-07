El impuesto de combustible del vehículo motorizado se puede reducir hasta en un 80%, verifique las disposiciones

Yakarta, Viva – El gobierno provincial de DKI Jakarta emitió el Decreto del Gobernador Número 542 de 2025 sobre Reducción Impuesto sobre combustible de vehículos motorizados (Pbbkb).

Jefe del Centro de Información de Datos e Ingresos de Yakarta Bapenda, explicó Morris Danny, este paso fue dado para mantener estabilidad económica y manejar inflación en el área de DKI Jakarta.

«Esta política también considera la condición objetiva de impuestos, así como la carga económica a cargo de la comunidad de usuarios de vehículos motorizados», dijo Danny en su declaración, el jueves 7 de agosto de 2025.

La base legal de esta política se refiere a una serie de regulaciones importantes, incluida la ley número 1 de 2022 sobre las relaciones financieras entre los gobiernos centrales y regionales, así como otras disposiciones con respecto a los impuestos regionales y las gravámenes regionales.

«Esta política es un paso estratégico que no solo proporciona un estímulo económico, sino que también respalda la sostenibilidad operativa del sector de la defensa nacional y la seguridad», dijo Danny.

Hay tres esquemas de tasas de reducción de impuestos de PBBKB, primero, que es una reducción del 50 por ciento para los consumidores de usuarios personales de vehículos motorizados. En segundo lugar, una reducción del 50 por ciento también se aplica a los usuarios públicos de vehículos motorizados.

Tercero, se da una reducción de hasta el 80 por ciento a los usuarios de combustible para las operaciones del sector de defensa y seguridad, incluidos vehículos de combate, vehículos de patrulla marina y aérea, equipos pesados para defensa, ambulancias, barcos de hospital y otros vehículos de apoyo utilizados para fines estratégicos del país.

Ilustración de impuestos Foto : pexels.com/nataliya Vaitkevich

Danny afirmó que la obligación de informar y depositar los impuestos locales aún debe ser llevado a cabo por los contribuyentes. Esta relajación no elimina las obligaciones administrativas, sino que proporciona incentivos fiscales para quienes cumplen con los requisitos.

«El decreto del gobernador fue oficialmente válido desde el 22 de julio de 2025. El gobierno provincial de DKI Yakarta espera que esta política pueda aliviar la carga de la comunidad y los sectores importantes del estado, mientras mantiene la obediencia a las regulaciones fiscales aplicables», dijo.

Para obtener más información, el público puede acceder a información completa sobre los procedimientos, los requisitos y cómo informar PBBKB a través del sitio web oficial de TaxLine.jakarta.go.id, incluidos los procedimientos para hacer un código de pago y registrar nuevos objetos fiscales.