El impresionante Patrick Kluivert no se reunió con sus seguidores después de ser derrotado por Irak

VIVA – Acción Patricio Kluivert se convirtió en un tema candente de conversación en las redes sociales. El técnico holandés fue destacado porque fue captado por la cámara sin reunirse con la afición. Equipo Nacional Indonesia tras el partido contra Irak en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

En un video que se volvió viral en Instagram, se vio a Kluivert sentado en el banquillo junto a su cuerpo técnico, mientras los jugadores Selección Nacional de Indonesia Recorrió el campo para disculparse ante los miles de aficionados que asistieron al estadio King Abdullah Sports City, en Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.

La acción silenciosa de Kluivert provocó inmediatamente fuertes reacciones del público, incluido el asesor del Semen Padang FC, Andre Rosiade.

«Exijo que el PSSI despida inmediatamente a Patrick Kluivert y a su personal tras los malos resultados de la selección nacional de Indonesia», afirmó André Rosiade.

La selección de Indonesia tuvo un desempeño lejos de las expectativas en los dos primeros partidos de la cuarta ronda de clasificación para el Mundial 2026. Después de perder 2-3 ante Arabia Saudí en el primer partido, la escuadra de Garuda volvió a caer 0-1 ante Irak gracias al único gol de Zidane Iqbal.

Estos resultados hacen que el sueño de Indonesia de participar en el Mundial de 2026 se arruine oficialmente. Con dos derrotas consecutivas, las tropas de Kluivert estaban seguras de ser eliminadas y cerraron sus posibilidades de entrar en el torneo cuatrienal.

En medio de esta gran decepción, la actitud de Kluivert y su equipo, que se mostraron reacios a saludar a los aficionados, fue considerada una forma de falta de respeto hacia la lucha de los fieles seguidores del equipo rojiblanco.

El vídeo subido por la cuenta de Instagram @player.keduabelass muestra el ambiente tras sonar el pitido largo. Jugadores indonesios como Jay Idzes, Thom Haye y Marselino Ferdinan fueron vistos recorriendo el campo con la cabeza gacha, disculpándose ante los aficionados.

Sin embargo, por otro lado, Patrick Kluivert y el cuerpo técnico fueron vistos sentados en el banquillo sin hacer ningún gesto hacia la grada.

Este momento desató una ola de críticas por parte de los internautas. Muchos creen que Kluivert no demostró empatía ni sentido de responsabilidad después de que se confirmó la eliminación de Indonesia del Mundial.

La derrota contra Irak fue un final amargo para el viaje de Garuda en las eliminatorias para el Mundial de 2026. Sin embargo, la reacción y la actitud de Kluivert después del partido abrieron un nuevo capítulo, no sobre los resultados en el campo, sino sobre la ética y el respeto a los aficionados.