El importante mensaje de Rizky Ridho para 3 nuevos jugadores del equipo nacional indonesio

Surabaya, vivo – Bek Equipo nacional indonesio Rizky ridho Dando un mensaje importante a tres nuevos jugadores de Garuda, que ahora se están preparando para someterse a dos partidos del Día de Maternos de la FIFA contra Taiwán (5 de septiembre) y Líbano (8 de septiembre) en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

El entrenador Patrick Kluivert convocó a tres nuevos nombres. Hay Mauro zijlstra Y Miliano Jonathans que se han convertido en ciudadanos indonesios recientemente.

Más tarde, los nuevos jugadores indonesios también agregarán Adrian WibowoUn jugador joven de 19 años que ahora juega en el Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos para el Club Los Angeles FC (LAFC).

«Por supuesto, daremos la bienvenida a todo en el equipo a pesar de que no sabe lo que el fútbol indonesio. Estamos tratando de convencerlos a todos, no debemos preocuparnos», dijo Ridho mientras asistía a una conferencia de prensa previa al partido contra Taiwán en el estadio GBT el jueves.

«Continuamos continuando. Aunque nos reunimos en poco tiempo, tanto como sea posible, en el equipo los ayudaremos a todos», agregó el gran jugador de Persebaya Surabaya.

Ridho, quien ahora tiene 45 apariciones para el equipo nacional de Indonesia, no ha jugado en el estadio GBT durante mucho tiempo, que solía ser un lugar para jugar el balón mientras jugaba con Bajul Ijo.

La última vez que el jugador que actualmente está jugando para Persija Jakarta jugó en el estadio GBT con el equipo nacional indonesio fue hace dos años, cuando el equipo de Garuda se enfrentó a Palestina en un partido de prueba, junio de 2023.

En el partido que terminó en un empate 0-0, Ridho jugó como titular y jugó con Elkan Baggot en la línea de fondo.

Además, cuando se le preguntó sobre la condición del equipo antes del partido contra Taiwán, Ridho dijo que su equipo estaba listo para jugar. «Las condiciones en el equipo son muy buenas y estamos muy listos para el partido mañana», dijo Ridho.

«Ciertamente muy bien porque antes de decir que Kuwait no estaba presente aquí y obtuvimos Taiwán. Debemos centrarnos en nuestro propio equipo», agregó. (Hormiga)