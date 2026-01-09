Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Director General de Supervisión Bancaria, Dian Ediana Rae dijo, retiro del exceso de saldo presupuestario (SAL) 75 billones de IDR por parte del gobierno de Banco Himbarano tuvo un impacto significativo en la liquidez bancaria.

Así lo destacó en una teleconferencia de prensa sobre los resultados de la Reunión Mensual de la Junta de Comisionados (RDKB) de OJK en diciembre de 2025.

«A partir del 6 de enero de 2026, la liquidez bancaria se considera adecuada», dijo Dian, el viernes 9 de enero de 2026.



Directora Ejecutiva de Supervisión Bancaria OJK, Dian Ediana Rae

Explicó que esto se debe a que el índice de cobertura de liquidez (LCR) de los bancos himbara está por encima del requisito del 100 por ciento, y el índice de préstamo a depósito (LDR) aún se mantiene dentro del rango. Luego, a menudo también establecen un apetito de riesgo para mantener las condiciones de liquidez de acuerdo con las regulaciones.

«Creo que debería ser natural que el banco considere definitivamente sus condiciones de liquidez», dijo.

Dian agregó que OJK básicamente apoya los pasos estratégicos del gobierno para optimizar la gestión y proporcionar estímulo económico, tanto desde el lado de la demanda como de la oferta.

Se trata de apoyar el papel de los bancos a la hora de fomentar los programas nacionales, para que puedan crecer de forma sostenible. OJK también sigue apoyando la gestión eficaz de los fondos SAL mediante la supervisión de la banca.

Además, continuó Dian, OJK sigue pidiendo a los bancos que siempre prioricen la implementación de la gestión de riesgos y la buena gobernanza en los préstamos para que se pueda mantener la calidad del crédito bancario.

Para fomentar la eficacia de canalizar los fondos SAL como crédito, Dian enfatizó que el crecimiento del crédito requiere una buena cooperación entre las partes interesadas, tanto fiscales, monetarias y el propio sistema financiero.

«En este caso, OJK también continúa fortaleciendo la coordinación a través del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero (KSSK)», dijo.

Se sabe que anteriormente el Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo que el retiro de 75 billones de IDR del sistema bancario se utilizará para el gasto del ministerio/institución (K/L). Puebaya garantiza que esta medida no perturbará el funcionamiento del sistema económico.

A finales del año pasado, el gobierno anterior asignó 276 billones de rupias en fondos del SAL a cinco himbara y un banco de desarrollo regional (BPD). En detalle, Bank Mandiri, BRI y BNI recibieron cada uno 80 billones de IDR, 25 billones de IDR de BTN, 10 billones de IDR de BSI y 1 billón de IDR del Bank DKI.