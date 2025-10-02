El impacto del pesado apagado, 750 mil funcionarios públicos están amenazados con despidos masivos

Yakarta, Viva – El gobierno federal de los Estados Unidos experimentó oficialmente un cierre el miércoles 1 de octubre de 2025, provocó una incertidumbre generalizada para millones de ciudadanos y trabajadores federales. Las tensiones políticas culminan debido a la diferencia entre los demócratas y el presidente Donald Trump y el Congreso Republicano.

Leer también: ExxonMobil disparó a 2.000 empleados, el gigante petrolero del mundo nuevamente de manera eficiente



Esta diferencia está relacionada con la financiación de los subsidios de salud, que según los demócratas deben ser rescatados de inmediato, mientras que la República se pospone más de discusión.

El cierre esta vez se hizo más grave porque la Casa Blanca amenazó con Despido Los trabajadores federales masivos, en lugar de simplemente imponer licencia temporal o licencia, que generalmente ocurre cuando la financiación del gobierno se interrumpe.

Leer también: Analista Vea el impacto del cierre, ya que este tiempo es diferente, las paredes de Wall Street están agitando



Se espera que alrededor de 750,000 trabajadores federales obtengan un permiso, y algunos incluso pueden ser despedidos, para que algunas oficinas tengan el potencial de estar permanentemente cerrados.

Los demócratas desencadenaron esta batalla para mantener los subsidios de salud bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, lo que provocará un aumento en las primas de seguros en todo el país. Para ser honesto, si esto continúa, tendremos que hacer despidos «, dijo el vicepresidente JD Vance, como se cita Noticias AP2 de octubre de 2025.

Leer también: Apagado como puede hacer que la Fed ‘ciego’ determine la dirección de la tasa de interés de referencia



Impacto económico y servicios públicos



Ilustración económica de los Estados Unidos

La Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump (Oficina de Gestión y Presupuesto) dirigida por Russ Vough, instruyó a las instituciones gubernamentales a preparar planes Despidos de masano solo licencia temporal. Esto muestra una escala de crisis más amplia que el apagado anterior.

Se espera que el impacto económico se sienta en unos pocos días. El mercado de Wall Street se había movido negativamente antes de la apertura del comercio, aunque algunas acciones finalmente registraron el récord más alto.

Los servicios públicos también comenzaron a ser interrumpidos, aunque se espera que los programas de Medicare y Medicaid continúen, aunque la falta de personal puede retrasar varios servicios. El Pentágono continúa operando, así como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con empleados importantes continúan trabajando.

Algunos programas que son demócratas prioritarios pueden estar expuestos a la poda, como la educación, el medio ambiente y otros servicios sociales. Smithsonian y National Park pueden permanecer temporales, pero varios ex supervisores del Parque Nacional pidieron cierre para la seguridad pública.

Cerrar Gobierno de los Estados Unidos 2025 lleva la amenaza de despidos masivos a cientos de miles de trabajadores federales y tiene un amplio impacto en los servicios económicos públicos y nacionales.

El conflicto político que nunca encontró un punto de reunión hizo que los ciudadanos y los trabajadores federales enfrentaran una gran incertidumbre, mientras que el mercado y los servicios gubernamentales también estaban esperando el siguiente paso.