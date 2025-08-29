El impacto del incidente de Ojol fue aplastado, la masa de ataque Mako Brimob Kwitang

Yakarta, Viva – La atmósfera alrededor de la sede del comando BRIMOB (Mako), Kwitang, Central Yakarta, se calienta el viernes por la mañana, 29 de agosto de 2025. Varios manifestantes arrojaron oficiales que estaban protegiendo piedras, madera y otros objetos duros alrededor de las 09.30 WIB.

El monitoreo de Antara en el campo muestra que las masas no solo arrojaron objetos a los oficiales, sino que también continuaron provocando. Gritaron e hicieron palabras duras dirigidas a la pesca para que las autoridades salieran de la barricada para perseguirlas.

Docenas de personal de Brimob que estaban en guardia fueron vistos construyendo barricadas con escudos y equipos completos en el lado izquierdo Mako brimob. Las autoridades intentaron repeler a los manifestantes que se acercaban más mientras tiraban.

Se dice que este motín es las secuelas de una manifestación que anteriormente se celebró en el Parlamento Building/MPR el jueves 28 de agosto de 2025. La acción fue activada por un taxista de motocicletas en línea (OJOL) que fue aplastado por un vehículo táctico (Rantídico) durante la manifestación.

La atmósfera de la funeraria de Affan Kurniawan, conductor de Ojol, que fue asesinado por Barracuda Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Para anticipar los disturbios generalizados, el oficial de seguridad tiene un flujo de tráfico a la dirección de Mako Brimob desde la mañana. El carril a Kwitang está cerrado y el vehículo se desvía hacia Cikini.

La situación tiene un impacto en el flujo de tráfico en las áreas de Menteng y Cikini. El camino que generalmente está congestionado por los vehículos de lunes a viernes parece más tranquilo de lo habitual.

Hasta el mediodía, las autoridades todavía estaban en su totalidad en el Mako Brimob para disipar a las masas para no acercarse. (ENTRE)