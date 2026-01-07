El impacto del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela en Indonesia es limitado, el CSIS dice que Indonesia tiene oportunidades económicas

Jacarta – Investigador Titular Departamental Economía Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo Deni Friawan, impacto conflicto de estados unidosCOMO) Y Venezuela para Indonesia hasta la fecha sigue siendo limitado, tanto en el sector financiero como en el del mercado de productos básicos.

Sin embargo, reconoció que aún existían riesgos geopolíticos que tenían el potencial de cambiar el orden. energía y la economía global, cuando el conflicto se amplía hasta el punto de perturbar el suministro mundial de petróleo.

Según Deni, el principal riesgo reside en la posibilidad de una escalada del conflicto que involucre a más países productores de energía. También admitió que estaba esperando a ver si la transición en el gobierno venezolano sería fluida o no.

«Bueno, lo que es temeroso es que, por ejemplo, Trump controle a Venezuela e Irán también esté en crisis. Si estos conflictos estallan y provocan que los precios de suministro del petróleo mundial se vean obstaculizados, esa es la preocupación. Pero hasta ahora sigue siendo limitada», dijo Deni, el miércoles 7 de enero de 2026.

Conferencia de prensa CSIS, Outlook 2026

Cree que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no puede separarse de la rivalidad estratégica con China. Venezuela tiene grandes reservas de petróleo y oro, que han sido una importante fuente de energía para el país de la Cortina de Bambú.

«Así que él (Estados Unidos) está tratando de controlar el petróleo, de modo que se reduzcan los suministros a China. Así que China está equilibrando», dijo Deni.

Aparte de eso, también hay otros intereses estadounidenses en mantener el predominio del dólar estadounidense, a través del mecanismo del petrodólar. Los esfuerzos de China, Rusia y varios otros países para ampliar las transacciones petroleras utilizando monedas distintas al dólar se consideran una amenaza a la posición del dólar estadounidense como principal moneda del mundo.

«Para evitar eso, Estados Unidos ‘anexó’ a Venezuela para que el dólar siga siendo la principal (moneda), además de asegurar el petróleo», dijo Deni.

Mientras tanto, para Indonesia, Deni cree que el impacto del conflicto tiene dos caras. Si se interrumpe el suministro de petróleo a China, Indonesia podría verse afectada indirectamente considerando su fuerte dependencia económica de China.

Sin embargo, por otro lado, esta condición también puede abrir oportunidades. Porque si los suministros a China disminuyen, China buscará otras fuentes e Indonesia podrá obtener una demanda abundante para las exportaciones de materias primas.