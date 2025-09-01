El impacto de una manifestación caótica en Bali, 155 manifestantes fueron enviados a casa y 3 fueron detenidos por la policía

Denpasar, Viva – La policía regional de Bali (Polda) repatrió a 155 personas manifestantes quien fue arrestado en una manifestación frente a la sede de la policía de Bali y la oficina de DPRD de Bali, Denpasar. Mientras tanto, otras tres personas todavía están siendo arrestadas por presuntamente cometer violaciones que conducen a actos penales.

Leer también: El comandante de TNI le pidió a la comunidad que no se provocara fácilmente: la pérdida posterior en sí misma



El jefe de relaciones públicas del comisionado de la policía de Bali, Ariasandy, dijo que inicialmente había 158 manifestantes asegurados. Sin embargo, después del examen, la mayoría no tiene un papel importante en los disturbios.



Jefe de Relaciones Públicas de Bali Polda Kombes Pol Ariasandy Foto : Viva.co.id/maha live (Bali)

Leer también: Gasto Raja Manggala, acompañado por Raja Ngayogyakarta conoce a los manifestantes



«Hasta el último día de ayer, había unas 158 personas que aseguramos, luego examinamos para conocer sus respectivos roles. Según los resultados del examen, la mayoría de nosotros regresamos porque no fue tan significativo en la manifestación de ayer», dijo Sandy en Denpasar, lunes (1/9/2025).

La mayoría de los manifestantes fueron enviados a casa el domingo (31/31/2025). Mientras que tres personas detenidas todavía estaban en el proceso de profundización relacionada con el supuesto robo de la propiedad policial y trajeron bombas Molotov durante la acción frente a la oficina de DPRD de Bali.

Leer también: Momento General Kostrad Conoce a Ojol Mass en Kwitang: Presento BRIMOB Commander, ¡estás tranquilo!



«Hay tres personas que aseguramos, mientras aún profundizamos. Dos personas llevan bombas Molotov y una persona robó el gas lacrimógeno de la policía en Renon», dijo.

Sandy explicó, dos manifestantes que llevan bombas Molotov con las iniciales MF y MR, ambos nacidos en 2007. Mientras que otra persona con las iniciales ATP, nacida en 2005.

«Actualmente todavía están siendo examinados y se les celebrará para violar los actos criminales o no o continuará siendo nombrado sospechoso», dijo.

El jefe de relaciones públicas agregó, la mayor parte de la masa de acción que participó en la manifestación fueron estudiantes de secundaria. Para la policía, afirmaron unirse solo después de ser invitado por otros. La policía también ha llamado a sus padres para obtener orientación. (ENTRE)