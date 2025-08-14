El impacto de la TA se desplomó en Subang, el Ministro de Transporte le pidió a la Dirección General de KA que revisara la Inka

Yakarta, Viva – Ministro de Comunicaciones, DUDY PURWAGANDHI dijo que su partido junto con la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Transporte llevaría a cabo una inspección de PT Industri Tren (Inka) Madiun.

Leer también: Impacto de la explosión de Pertamina EP Subang Pipeline, el suministro de gas a 9,000 clientes se terminó



Esto fue como resultado de la caída de las orquídeas de Argo Bromo en la relación Surabaya Pasar Turi-Gambir en la pista SubungWest Java, que ocurrió el viernes 1 de agosto de 2025.

«Le pedimos al Director General (ferrocarril) que realice una inspección al transportista del automóvil, Inka Madiun», dijo Dudy en el evento de antecedentes de prensa en el área de Abdoel Moeis, Central Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: El tren en picado ha sido evacuado, el cruce Bogor -jarta Krl Krl ha vuelto a la normalidad





Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Observó tres incidentes de accidentes de trenes en el tiempo vulnerable en el mismo mes. El Ministro de Transporte también destacó que cada evento tenía una lección diferente. Por lo tanto, el incidente en Subang Menhub ha pedido al Director General de Ferrocarril que realice una inspección hasta PT Inka como creador, para garantizar la calidad y el procedimiento de su fabricación de acuerdo con los estándares.

Leer también: El incendio debido a la explosión de la tubería de gas Pertamina Subang se ha extinguido, la policía pidió a los residentes que permanecieran fuera



Sin tener la intención de preceder a los resultados de la investigación del Comité Nacional de Seguridad del Transporte (NTSC), Dudy enfatizó que este esfuerzo fue un paso anticipatorio del gobierno para encontrar causas técnicas del lado de la fabricación.

El Ministro de Transporte también registró otros dos accidentes de tren, a saber, en la estación de la ciudad y en Sumatra del Sur. Los dos eventos ocurrieron durante el mantenimiento de la ruta, por lo que Dudy también enfatizó la importancia de la disciplina para llevar a cabo procedimientos de trabajo alias procedimiento operativo estándar (SOP) en su conjunto.

«Si en esa ciudad, la lección aprendida que obtuvimos es, después del mantenimiento del ferrocarril, si no me equivoco.



[Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Juni 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El Ministro de Transporte también reiteró la importancia de la supervisión en capas en el proceso de mantenimiento (mantenimiento) de las rutas o instalaciones de trenes, comenzando desde la preparación, implementación, hasta la finalización del trabajo, todos deben seguir la secuencia correcta.

Cada paso debe verificarse y volver a verificar, además de ser monitoreado directamente por el supervisor o las autoridades, para que no haya errores de procedimiento que puedan activar accidentes.

«Eso se aplica lo mismo que los eventos en Sumatra del Sur. Que el incidente se está llevando a cabo de mantenimiento, pero tal vez por una razón u otra, el SOP no se lleva a cabo a fondo, no digo bien, sino que siguen el orden, eso es lo que sucede», dijo.