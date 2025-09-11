El impacto de Israel Serang Doha, los países árabes y el Islam se reunirán en Qatar

VIVA Según los informes, los países árabes y el Islam están preparando una reunión de alto nivel en Qatar como una forma de apoyo para DOHA después del ataque lanzado por Israel. Esta información fue revelada por Media Sky News Arabia, miércoles (19/9/2025), que citó varias fuentes diplomáticas. Se planea que la reunión máxima se llevará a cabo la próxima semana.

Los ataques israelíes ocurrieron el martes (9/9) al atacar a varias cifras de negociadores de Hamas en Doha. Los medios de comunicación israelíes Hayom escribieron que la autoridad de los Estados Unidos y Qatar recibieron por primera vez una notificación antes de que se lanzara la acción militar.

Ataques israelíes contra la capital de Doha, Qatar, atacado a los funcionarios de Hamas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó que no estuvo involucrado en la decisión. Dijo que el paso era puramente la política del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump también transmitió una garantía a Qatar de que no se repetirían incidentes similares.

Por otro lado, Hamas emitió una declaración obtenida por la Agencia de Noticias de Ria Novosti. Dijeron que seis personas fueron asesinadas en ataques israelíes, incluido Humam al-Hayya, hijo de uno de los líderes de Hamas en la Franja de Gaza. (Sputnik-Oana/Antara)

