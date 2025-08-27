El imán Hidayat dispara y el cuerpo de Nurminah, la razón es celosa

Asesinado, vivo – La policía de West Lombok Resort, West Nusa Tenggara, reveló que sospechar El sacerdote de la vida arde fuego celoso Hasta que finalmente disparó la cabeza de Nurminah usando un rifle de aire largo.

«Motivo asesinato Esto comenzó con los celos que sentían los perpetradores hacia las víctimas «, dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West Lombok, AKP, Eka Mardiwinata por teléfono en Mataram el miércoles.

Antes de dispararle a la cabeza de la víctima, el sospechoso perseguido golpeando la cara de la víctima. La herida en el templo del ojo izquierdo de la víctima se convirtió en la antigua persecución.

Después de estar inconsciente, el cuerpo de la víctima fue arrastrado por el perpetrador y colocado en un agujero de pozo con una profundidad de tres metros en el área de la cocina.

El sospechoso luego cerró el orificio con material de construcción y se encontró con la superficie con una mezcla de cemento de arena.

Con la divulgación de este modo y el motivo, Imam Hidayat fue nombrado sospechoso basado en los resultados del título del caso.

La policía encontró evidencia que fortaleció la indicación de que el Imam Hidayat violaba el Artículo 340 del Código Penal con respecto a la planificación del asesinato y/o el Artículo 338 del Código Penal con respecto al asesinato y/o el Párrafo 351 (3) del Código Penal con respecto a la persecución que resultó en la pérdida de la vida de otros.

«Para el artículo que estamos luchando, el sospechoso está amenazado con sentencias severas, que van desde el encarcelamiento por un máximo de 20 años, la vida, incluso la pena de muerte», dijo.

A partir de esta determinación, la policía siguió teniendo una detención del Imam Hidayat en el Centro de Detención de la Policía de West Lombok.

El cuerpo de Nurminah fue encontrado la primera vez el viernes 22 de agosto. Después del descubrimiento, la policía investigó al propietario y logró asegurar el Imam Hidayat el sábado 23 de agosto de 2025.

Según los informes, la víctima fue reportada como la desaparecida por la familia desde el 10 de agosto de 2025. De hecho, la familia recibió mensajes del número de teléfono celular de la víctima que decía que iría a trabajar al extranjero. Sin embargo, la familia sospechaba que el mensaje no era del difunto.

Al manejar este caso, la policía ha instalado una línea policial y mantiene la escena apretada. (Hormiga)