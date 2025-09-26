El IEM de Kolkata presenta el primer ídolo Durga impreso en 3D de la India







En una primera iniciativa de su tipo, el Instituto de Ingeniería y Gestión (IEM), Kolkata, ha creado un ídolo totalmente impreso en 3D de Diosa durga utilizando material biodegradable.

El proyecto, dirigido por el laboratorio de impresión 3D del Departamento de Ingeniería Mecánica, refleja una fusión inusual pero sorprendente de cultura, sostenibilidad y tecnología moderna.

El ídolo ha sido fabricado con ácido poliláctico (PLA), un termoplástico biodegradable derivado de recursos renovables, bajo el programa de desarrollo de productos del grupo IEM-UEM.

