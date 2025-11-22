El idioma malayo es la base para unificar la nación, los jóvenes de Riau deben estar orgullosos de sus raíces culturales

Pekanbaru, VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) enfatizó su compromiso de construir una base política en Riau a través de tres pilares principales: fortalecer las raíces culturales malayas, cultivar ejemplos históricos y formular ideas para el futuro.

Así lo transmitió el secretario general del PDIP DPP. Hasto Kristiyanto en la Conferencia Regional (Konferda) y la Conferencia Filial (Konfercab) simultáneamente en Pekanbaru el sábado 22 de noviembre de 2025.

A este evento asistieron el presidente del DPD PDIP Riau Zukri, la dirección del DPP y, en particular, el presidente del Instituto Tradicional Malayo de Riau (LAMR), Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.

«La presencia del Presidente de LAMR se debió a que Bung Karno nos recordó que Indonesia tiene una personalidad en la cultura. Es en la identidad cultural que construimos el carácter nacional», dijo Hasto.

Hasto enfatizó que la contribución cultural de Riau es fundamental para la unidad nacional.

Hasto elogió la belleza de las danzas songket y riau presentadas en dramas musicales y luego entregó rimas a modo de homenaje. Más que un simple agradecimiento, Hasto enfatizó el papel central de la cultura malaya en la unificación de Indonesia a través del Compromiso Juvenil de 1928.

«Aunque hay muchos más hablantes de javanés, sundanés y batak, estos jóvenes visionarios buscan una tradición cultural que pueda servir de puente. ¿Por qué el indonesio, que tiene raíces malayas? Entonces, estad orgullosos de que esta lengua nos haya unido realmente», exclamó, despertando el orgullo de los jóvenes de Riau.

En el segundo pilar, Hasto expresó su preocupación porque muchos de los niños del país han olvidado la historia debido a una educación política ahistórica. Invitó a los cuadros a emular el verdadero sacrificio, a partir de la historia del Sultán Syarif Kasim II del Sultanato de Siak.

«Presentó su soberanía, su corona, su espada y un fondo de 13 millones de florines fue entregado a la recién creada República. No preguntó qué quería ser y al final prefirió ser un ciudadano común y corriente», dijo Hasto.

También destacó a Bung Karno, quien fundó el Partido Nacional Indonesio (PNI) a la edad de 26 años con el principio de no cooperación contra el mayor colonialismo del mundo en ese momento. «Un joven gritó en voz alta: ‘Fundé el PNI para liberar la Gran Indonesia'», dijo Hasto.

Para poner a prueba la mentalidad de los cuadros, Hasto leyó una conmovedora carta de un cuadro del PNI en Ciamis que estaba a punto de ser ahorcado por los holandeses, como ejemplo de sacrificio total por el bien de la independencia. «Imagínense, antes de ser ahorcados, enviaron una carta a Bung Karno diciendo que irían a la horca con el corazón feliz porque estaban seguros de que Bung Karno continuaría la guerra», dijo.