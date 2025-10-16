El ícono de Apple, Steve Jobs, aparecerá en la moneda de 1 dólar estadounidense ‘Innovación estadounidense’

Steve Jobsel legendario cofundador y director ejecutivo de Manzanaserá honrado con una moneda especial de 1 dólar conmemorativa de 2026 de la Casa de la Moneda de EE. UU.

La moneda Jobs de 1 dólar, que costará 13,25 dólares cuando salga a la venta el próximo año, representa al ejecutivo de tecnología como un joven “sentado frente a un paisaje por excelencia del norte de California de colinas cubiertas de robles”, según la Casa de la Moneda de Estados Unidos. «Su postura y expresión, capturadas en un momento de reflexión, muestran cómo este entorno inspiró su visión de transformar una tecnología compleja en algo tan intuitivo y orgánico como la naturaleza misma».

La moneda tiene la inscripción «Steve Jobs» y «Make Something Wonderful», que es el nombre del libro publicado en 2023 con una colección de escritos, entrevistas y discursos de Jobs.

Empleos Murió de cáncer de páncreas en 2011. a la edad de 56 años. El dos veces director ejecutivo de Apple lanzó varias computadoras revolucionarias, incluida la Apple II (una de las primeras computadoras personales producidas en masa) y Macintosh, y supervisó la introducción por parte de la compañía de productos que definen categorías, como el iPod, el iPhone y el iPad. Jobs también fue cofundador y director ejecutivo de Pixar Animation Studios, dando vida a la primera película totalmente animada por computadora de la industria, «Toy Story».

El gobernador de California, Gavin Newsom, había nominado a principios de este año a Jobs para aparecer en la American Innovation Coin del estado. «La innovación y California son sinónimos, y Steve Jobs resume el tipo único de innovación que impulsa California: innovación no impulsada únicamente por los negocios, sino como un vehículo para cambiar el mundo para siempre», dijo Newsom en un comunicado.

Jobs, que nació en San Francisco y pasó la mayor parte de su vida en California, dijo una vez sobre el estado: «California tiene un sentido de experimentación y un sentido de apertura -apertura y nuevas posibilidades- que realmente no aprecié hasta que fui a otros lugares».

La próxima moneda Jobs es parte de la serie de monedas de 1 dólar “American Innovation” de Mint. Lanzados en 2018, los diseños pretenden ser “emblemáticos de la innovación” en cada uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios de EE. UU.

Otras tres monedas estadounidenses de innovación para 2026 incluirán al Dr. Norman Borlaug, el pionero agrícola apodado “el padre de la Revolución Verde” (Iowa); la supercomputadora Cray-1 (Wisconsin); y refrigeración móvil, que muestra un camión de la década de 1940 con una de las primeras unidades de refrigeración montadas en el frente (Minnesota).

El diseño en el anverso (es decir, el lado de la cabeza) de las monedas de $1 de American Innovation presenta “una representación dramática de la Estatua de la Libertad de perfil” con las inscripciones “In God We Trust” y “$1”. Según la Casa de la Moneda de EE. UU., cada diseño anual del anverso también incluye una marca privada única de un engranaje estilizado, que representa la industria y la innovación; La marca privada de las monedas de 2026 también incorporará una Campana de la Libertad con la inscripción “250” para conmemorar el semiquincentenario de la fundación del país. Las inscripciones en los bordes son «2026», la marca de ceca y «E Pluribus Unum».

