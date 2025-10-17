El ICA llega a 367 mientras Delhi sigue enfrentando una calidad del aire muy pobre







El Índice de calidad del aire (AQI) en la capital nacional seguía estando en la categoría «Muy pobre» el viernes por la mañana, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), informó la agencia de noticias ANI.

Según el CPCB, el ICA se midió en 367 a las 8 de la mañana. El ICA más alto se registró en Anand Vihar (370), seguido de Wazirpur (328), Jahangirpuri (324) y Akshardham (369).

Mientras tanto, varias áreas de Delhi registraron un AQI superior a 200, lo que significa que la calidad del aire en estas localidades se ha vuelto «mala».

Anand Vihar, Bawana y Chandni Chowk, el ICA se registró en 276, 367, 310 y 212, respectivamente. En Dwarka Sec 8, el AQI se registró en 305, Nehru Nagar en 269, el aeropuerto IGI (T3) en 221, Rohini en 245, Pusa en 224 y Puerta de la India (200), informó la ANI.

La lectura del AQI se clasifica como Bueno (0-50), Satisfactorio (51-100), Moderadamente contaminado (101-200), Pobre (201-300), Muy pobre (301-400) y Severo (401-500). Por lo tanto, cuanto más alta sea la lectura del ICA, menos saludable será respirar.

Más temprano el martes, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) en Delhi-NCR impuso la Etapa I del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP). La acción se produce después de que el índice de calidad del aire (ICA) en la región cayera a 211, catalogándola como «mala», según un comunicado emitido por la Comisión.

La Comisión también consideró las predicciones de la Departamento Meteorológico de la India (IMD) y el Instituto Indio de Meteorología Tropical (IITM), que pronosticaron una mala calidad del aire en los próximos días.

Esta Etapa I del GRAP se activa cuando el AQI oscila entre 201 y 300. En esta etapa, todas las agencias relevantes en NCR deben implementar estrictamente 27 acciones preventivas. Estas incluyen el uso de pistolas anti-smog, aspersión de agua y medidas de supresión de polvo en la construcción de carreteras, proyectos de reparación y actividades de mantenimiento.

«El Subcomité, en su reunión celebrada hoy, revisó el escenario de calidad del aire en la región, el pronóstico IMD/IITM y observó lo siguiente: El AQI de Delhi se han registrado 211 el 14.10.2025 (Categoría `Pobre`). Además, el pronóstico del IMD/IIT M también predijo que AQI se mantendrá en la categoría «pobre» en los próximos días», dijo CAQM en su orden, informó ANI.

«El Subcomité, en consecuencia, decide invocar todas las acciones bajo la Etapa I (Calidad del aire `mala` del GRAP existente en toda la NCR, con efecto inmediato», añadió.

(Con aportes de la ANI)





