El ICA de Delhi sigue empeorando; CAQM invoca restricciones de la Etapa III bajo GRAP







Las condiciones climáticas en Delhi No parecen estar mejorando, ya que la capital nacional amaneció el viernes con una gruesa capa de smog tóxico. La calidad del aire en Delhi no mostró ninguna mejora, con un índice de calidad del aire (ICA) de 397, que se clasifica como «muy pobre». El ICA a las 7 de la mañana era 399, sólo un punto menos que tocar la marca de la categoría «severo».

Según informó la agencia de noticias ANI, el ICA registrado en la capital nacional a las 16:00 horas fue de 404, catalogado como calidad del aire «severo».

Además, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), varias estaciones de monitoreo en la capital nacional registraron el viernes un ICA superior a 400, lo que agravó mucho la atmósfera.

Las otras zonas de la capital nacional también experimentaron un empeoramiento de la calidad del aire. La estación de monitoreo en Alipur registró el ICA de 396, Aya Nagar 385, IGI Airport (T3) 367, Lodhi Road 302, Mandir Marg 395, Okhla Phase-2 398, Shadipur 362 y Sri Aurobindo Marg 392, todos clasificados como «muy pobres».

Sin embargo, sólo dos estaciones en toda la Región de la Capital Nacional informaron una calidad del aire «mala», ya que el AQI registrado en DTU-Delhi fue 266 y el IHBAS Dilshad Garden fue 287.

Dado que la calidad del aire en la capital nacional se deteriora drásticamente cada día, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) ya ha invocado restricciones de la Etapa III bajo GRAP en toda la Región de la Capital Nacional.

Corte Suprema sobre las condiciones climáticas preocupantes

Consciente de las preocupantes condiciones climáticas, el Tribunal Supremo también ha ordenado a los gobiernos de Punjab y Haryana que presenten un informe sobre el estado de las medidas adoptadas para frenar la quema de rastrojos, que contribuye a la crisis de contaminación del aire en la región de Delhi-NCR.

Un banco del Presidente del Tribunal Supremo de la India BR Lo tienes y el juez K Vinod Chandran ordenó: «Ordenamos a los estados de Punjab y Haryana que presenten un informe sobre las medidas que se están tomando para frenar la quema de rastrojos».

GRAP-III implica medidas estrictas de control de la contaminación del aire para una calidad del aire «severa», que implica principalmente una prohibición de la mayoría de las actividades de construcción y demolición no esenciales, restricciones a ciertos vehículos (vehículos de cuatro ruedas BS-III de gasolina y diésel BS-IV) y un cambio al aprendizaje híbrido o en línea para estudiantes más jóvenes (hasta la Clase 5).

(Con aportes de la ANI)





