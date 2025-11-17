El ICA de Delhi permanece en el rango «muy pobre»; seis estaciones cruzan la marca 400







La situación en la capital nacional no parece haber mejorado desde los últimos días en lo que respecta a la calidad del aire. El Índice de Calidad del Aire (ICA) de Delhi-NCR El lunes también continuó entre «muy pobre» y «grave». Como informó la agencia de noticias IANS, una gruesa capa de smog cubrió la capital nacional en una fría mañana de lunes.

A las 6:00 am, Delhi registró un ICA promedio de 360. Sin embargo, las seis estaciones de monitoreo cercanas de Nueva Delhi informaron ICA de más de 400, colocándolos en el rango «severo».

Según lo informado por IANS, Alipur registró un AQI de 386, Anand Vihar 384, Ashok Vihar 392, Chandni Chowk 383, ITO 394, Lodhi Road 337, Mundka 396, Nehru Nagar 389 y Sirifort registró 368.

Mientras tanto, la calidad del aire en otras áreas experimentó una calidad del aire aún peor, con Bawana (427), DTU (403), Jahangirpuri (407), Narela (406), Rohini (404) y Wazirpur (401) clasificándolos en la categoría AQI «severo».

Tribunal Supremo sobre frenos a la contaminación

Además, la Corte Suprema reanudará el lunes la audiencia del litigio de interés público (PIL) sobre alarmantes contaminación del aire niveles en la capital nacional y zonas aledañas.

La audiencia adquiere importancia ya que la quema de rastrojos y las condiciones climáticas estancadas continúan empujando la calidad del aire de Delhi a la categoría «severa», informó IANS.

Según la lista de causas cargada en el sitio web del Tribunal Supremo, un tribunal del Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI), BR Gavai, y los jueces K. Vinod Chandran y NV Anjaria abordarán el asunto para una nueva audiencia el 17 de noviembre, que decidirá el futuro de Delhi y la peligrosa calidad del aire.

En la audiencia anterior, el 12 de noviembre, el tribunal dirigido por el CJI Gavai había expresado su preocupación por el deterioro de la calidad del aire a pesar de la aplicación del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) y había ordenado a los gobiernos de Punjab y Haryana que presentaran declaraciones juradas detalladas que describieran las medidas adoptadas para frenar la quema de rastrojos.

El tribunal superior en Nueva Delhi También tomó nota de las presentaciones que destacaban que el AQI superó los 450 en varios lugares de Delhi-NCR.

El principal defensor Gopal Sankaranarayanan había señalado que incluso las actividades rutinarias de construcción, incluidos los trabajos de perforación fuera de las propias instalaciones de la Corte Suprema, continuaban a pesar de las condiciones peligrosas.

El banco dirigido por el CJI Gavai, que ha estado siguiendo de cerca la cuestión, había pedido anteriormente un informe de la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) sobre sus mecanismos de seguimiento y aplicación de la ley e incluso había pedido al Centro que considerara sanciones estrictas, incluidos arrestos, para disuadir a los agricultores de quemar residuos de cultivos.

(Con aportes de IANS)





