El huracán Melissa azotará Jamaica como tormenta catastrófica de categoría 5







Huracán Melissa Se dice que es uno de los huracanes más fuertes que jamás haya azotado el planeta. El huracán Melissa, que azotará a Jamaica el martes como una tormenta catastrófica de categoría 5, azotará la isla con pura fuerza, lo que hará que se lleven registros que comenzaron hace 174 años.

Además, se esperaba que la tormenta tocara tierra el martes temprano y atravesara diagonalmente la isla, entrando cerca de la parroquia de St Elizabeth en el sur y saliendo alrededor de la parroquia de St Ann en el norte, dijeron los meteorólogos.

Según informó la agencia de noticias AP, horas antes de la tormenta, el gobierno dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, ya que advirtió sobre daños catastróficos.

Al hablar del huracán Melissa que podría causar graves daños infraestructurales a la isla, el jamaicano El Primer Ministro Andrew Holness dijo: «No hay infraestructura en la región que pueda resistir un huracán de categoría 5. La pregunta ahora es la velocidad de la recuperación. Ése es el desafío», citado por la agencia de noticias AP.

Además, ya se han informado deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía antes de la tormenta, y los funcionarios de Jamaica advirtieron que la limpieza y la evaluación de los daños serían lentas.

Se espera una marejada ciclónica de hasta 4 metros que ponga en peligro la vida en todo el sur de Jamaica, y los funcionarios están preocupados por el impacto en algunos hospitales a lo largo de la costa.

El ministro de Salud, Christopher Tufton, dijo que algunos pacientes fueron reubicados de la planta baja al segundo piso, «y (esperamos) que sea suficiente para cualquier aumento que se produzca», según AP.

La tormenta ya ha causado siete muertes en el Caribe, incluidas tres en Jamaica, tres en Haití y una en el Caribe. República Dominicanadonde otra persona sigue desaparecida.

Jamaica se prepara para daños catastróficos

Melissa estaba centrada a unos 240 kilómetros al suroeste de Kingston y a unos 530 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba. El sistema tenía vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora y se movía hacia el norte-noreste a 4 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

El director principal del servicio meteorológico de Jamaica dijo que «lo superaremos juntos».

Además, el asesor de Mercy Corps con sede cerca de Kingston afirmó que la mayoría de las familias se están refugiando en sus casas a pesar de que el gobierno ordenó evacuaciones en las comunidades propensas a inundaciones.

«Muchos nunca han experimentado algo así antes y la incertidumbre es aterradora», añadió, según AP.

El Ministro de Agua y Medio Ambiente de Jamaica, Matthew Samuda, dijo que tenemos más de 50 generadores disponibles para desplegar después de la tormenta, pero advirtió a la gente que reserve agua limpia y la use con moderación.

(Con aportes de AP)





Fuente