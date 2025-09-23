El humo negro azabache al volar, el almacén de alfombras en Tanjung Priok fue quemado

Yakarta, Viva – Fuego golpearse depósito alfombra Propiedad de PT Ideal Carpet Indonesia en el área de Papanggo, Tanjung PriokNorth Yakarta, el martes por la mañana, 23 de septiembre de 2025.

API Supuestamente desencadenado Cortocircuito eléctrico Hasta el material rápidamente ampliado y quemado en el almacén. El departamento de bomberos recibió un informe de los residentes alrededor de las 06.28 WIB.

«La seguridad ve chispas de la electricidad MCB en el almacén, luego agarró materiales inflamables. Inmediatamente recibimos el informe, y los oficiales se mudaron inmediatamente a la ubicación», dijo el jefe de la sección operativa de la Oficina de Bomberos y Rescate (Sudin Gulkarmat) de North Jakarta y el Gatot Sulaeman de miles de islas.

Se desplegaron un total de 18 camiones de bomberos y 80 personas para domesticar incendios. La primera unidad llegó a la ubicación a las 06.33 WIB e inmediatamente hizo el apagón. Alrededor de las 07.19 WIB, el incendio se localizó con éxito para que no se extendiera a otros edificios.

«El proceso de enfriamiento aún está en curso hasta las 07.35 WIB. La situación ha sido controlada y propicia», dijo.

El área del área de ardor alcanza 108 metros cuadrados. Afortunadamente no hubo bajas en este incidente. Los oficiales aseguraron que todos los trabajadores fueron evacuados con éxito. Hasta ahora, el Sub -Departmento de North Yakarta Gulkarmat todavía está recopilando datos relacionados con el valor de las pérdidas debido al incendio.

El incidente también es viral en las redes sociales. Uno de ellos se publicó una cuenta de Instagram @jakut_update. En su publicación, parece que el humo de Itam se elevó altura del fuego.

