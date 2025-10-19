El hospital Prof. Ngoerah da de alta al médico de Koas que participó en el acoso a estudiantes de Unud y murió

DenpasarVIVA – Prof. IGNG Ngoerah Hospital General Central Denpasar, Bali, estudiantes de medicina (coasistente/koas) que sea sospechoso de participar en acoso o intimidación a la muerte de una persona alumno FISIP Universidad Udayana Timoteo Anugerah Saputra (22).

Plt. El director principal del Hospital Ngoerah, Dr. I Wayan Sudana, en su declaración oficial en Denpasar el domingo 19 de octubre de 2025, dijo que el estudiante fue expulsado o devuelto a la Universidad de Udayana porque se consideraba que había manchado el buen nombre del Hospital Prof. Ngoerah al hacer comentarios inapropiados en las redes sociales.

«Con respecto a un estudiante (co-culo) que era sospechoso de estar involucrado en comentarios inapropiados en las redes sociales, dando lugar a una mala imagen del Hospital Ngoerah y la Universidad Udayana, el Hospital Ngoerah tomó medidas firmes para devolver al estudiante a la Universidad Udayana para una mayor investigación e investigación», dijo Sudana.

Rectorado de la Universidad Udayana, Bali

Según Sudana, si se demuestra que se ha producido acoso, su partido impondrá sanciones estrictas.

«Si posteriormente se demuestra que el interesado ha cometido una infracción ética y/o acoso escolar, será objeto de sanciones de conformidad con la normativa aplicable», afirmó.

En cuanto a la aparición de comentarios de estudiantes que no mostraron empatía por las víctimas que murieron, dijo que su estatus no era el de empleados del Hospital Prof. Ngoerah de Denpasar, sino sólo estudiantes que estudiaban en el Hospital Prof. Ngoerah de Denpasar.

«Enfatizamos que son estudiantes que estudian en el Hospital Ngoerah, no empleados del Hospital Ngoerah, por lo que no se puede decir que representen al Hospital Ngoerah», enfatizó.

Destacó que RSUP Ngoerah Denpasar está comprometida a crear un entorno de aprendizaje y trabajo seguro, ético y respetuoso. El Hospital Ngoerah también invita a todas las partes a utilizar las redes sociales con prudencia y mantener el buen nombre de la institución y la profesión sanitaria.

Anteriormente circuló información sobre tres presuntos estudiantes (koas) que presuntamente hicieron comentarios inapropiados sobre la muerte del TAS. Capturas de pantalla de conversaciones en las redes sociales que se sospechaban que eran estudiantes de un internado circularon ampliamente y provocaron la ira pública.