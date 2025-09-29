El horrible comienzo de Al Nassr y Ronaldo, Zidane combina 2 condiciones para el Manchester United

Yakarta, Viva – Noticias sobre un comienzo horrible Al Nassr Y Cristiano Ronaldo En la liga de Arabia Saudita se convierte en un lector cazado Viva Sport Durante el lunes 29 de septiembre de 2025.

Otra noticia que está en el centro de atención es el problema Zinedine Zidane Ser un reemplazo de Ruben Amorim como gerente Manchester United Estableció dos condiciones si realmente lo quieres.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Fam admite errores después de la sanción de la FIFA

La Federación de Fútbol de Malasia (FAM) finalmente abrió un voto relacionado con fuertes sanciones de la FIFA a siete jugadores del equipo nacional naturalizados de Malasia. Secretario General Fam, Noor Azman Rahman, enfatizó que a pesar de los errores administrativos, los jugadores fueron TEl ETAP legítimo defiende el tigre de Malaya.

Persib Bandung Midfielder, Thom Haye

El mediocampista de Persib Bandung, Thom Haye, evaluó que la derrota de Persita Tangerang era un material de lección importante. El holandés reclamó su equipo debería poder desempeñarse mejor Desde el comienzo del partido.

3. El último mensaje de Naufal, atleta gimnástica indonesia que murió en Rusia: reza por mí



Naufal Takdir Al Bari, un atleta gimnástico indonesio que murió en Rusia

Nurul Khotimah (57), madre del atleta gimnástico indonesio, Naufal Takdir Al Bari (19), que es MDeteniendo al mundo cuando sigue El campo de entrenamiento en Penza, Rusia, reveló el último mensaje del niño antes de pasar.

Naufal respiró el jueves 25 de septiembre de 2025 después de someterse a un tratamiento intensivo durante 12 días en el Hospital Ga Zakharyin.

2. Zidane puso dos condiciones si el Manchester United quiere reclutar a sí mismo



Zinedine Zidane Foto : Stephanie Lecocq/Pool Photo a través de AP

El tema de Zinedine Zidane reemplazará a Ruben Amorim en el asiento del entrenador del Manchester United que sobresale. La leyenda francesa se llama solo Aceptará la oferta de Red Devils Si se cumplen dos condiciones principales.

1. ¡El terrible comienzo de Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita! Cristiano Ronaldo y Joao Felix Fierce



Superstar de Al Nassr, Cristiano Ronaldo

Al Nassr comenzó la Liga de Arabia Saudita 2025/26 con un rendimiento extraordinario. El equipo de Jorge Jesús parecía feroz con MEnyapu limpia cuatro juegos tempranos con victoria. De los cuatro partidos, Al Nassr anotó con éxito 14 goles y solo concedió 1 gol, un récord que confirmó su dominio al comienzo de la temporada.