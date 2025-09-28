Riad, Viva – Al Nassr comenzar Liga de Arabia Saudita 2025/26 con un rendimiento extraordinario. El equipo de Jorge Jesús se desempeñó ferozmente al barrer los primeros cuatro partidos con la victoria. De los cuatro partidos, Al Nassr anotó con éxito 14 goles y solo concedió 1 gol, un récord que confirmó su dominio al comienzo de la temporada.

Joao Felix y el ronaldo más agudo

Dos estrellas al Nassr, Joao Felix y Cristiano RonaldoInmediatamente se convirtió en el foco principal. Félix actualmente lidera una lista de los mejores puntajes con una colección de 5 goles y 1 asistencia. Mientras tanto, Ronaldo no quería ser superado por un puntaje de 4 goles, ocupado el segundo lugar en la lista de los mejores anotadores.

Además de ambos, las líneas del frente de Al Nassr también son cada vez más aterradoras con las contribuciones de otros jugadores como Kingsley Coman y Sadio Mane, quienes están registrados 2 goles. La presencia de las principales estrellas del mundo hace que Al Nassr parezca tan sólida y peligrosa en cada línea.

Tomar la clasificación

Los resultados perfectos hacen que Al Nassr se sienta cómodo en la parte superior de la clasificación con 12 puntos de cuatro partidos. Estaban por delante del competidor más cercano, Al Qadisiyah, quien recolectó 10 puntos.

La colectividad del equipo también se ve desde el registro de la productividad de los objetivos. Al Nassr se convirtió en el equipo más fértil, así como en el menos concedimiento, mostrando equilibrio en la línea del frente y la defensa.

Ambición de al nassr

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo en 2023, Al Nassr solo ganó un trofeo, la Copa de Campeones del Club Árabe 2023. Sin embargo, con el equipo de lujo que ahora es propiedad, una gran ambición para agregar títulos nacionales y continentales es cada vez más evidente.

Este comienzo perfecto es una fuerte señal de que Al Nassr está listo para dominar la temporada 2025/26 de la Liga de Arabia Saudita y cerrar la sed largada de los títulos de la liga.

Clasificación de la Liga de Arabia Saudita