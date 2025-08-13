El horario estelar de horario estelar ve a los dólares publicitarios disminuyendo por tercera por adelantado consecutivo

Madison Avenue continúa sacando millones de dólares de lo que una vez fue su vehículo estrella, la televisión en horario estelar, a favor de llegar a multitudes más pequeñas de consumidores viendo sus programas favoritos en momentos de su propia elección.

Incluso la mayor disponibilidad de transmisiones deportivas en horario estelar no pudo mantener compromisos publicitarios para transmitir lineal y televisión por cable volver a caer, mientras que la cantidad de dinero de anuncios fluye a la transmisión de Rose de nuevo, según Media Dynamics, una consultoría que rastrea el gasto durante la industria de la televisión anual «anual».por adelantado«, Un momento en que las redes de televisión intentan vender la mayor parte de su inventario comercial antes de su próximo ciclo de programación original,

Los dólares comprometidos con la transmisión de horario estelar cayeron un 2.5% a aproximadamente $ 9.1 mil millones, según Media Dynamics, en comparación con $ 9.34 mil millones en el período de año y ganado del año. Los dólares comprometidos con el cable cayeron un 4.3% a casi $ 8.68 mil millones, en comparación con casi $ 9.1 mil millones el año pasado. Mientras tanto, los dólares destinados a la transmisión aumentan 17.9%, dijo Media Dynamics, a $ 13.2 mil millones, en comparación con $ 11.2 mil millones en el por adelantado 2024 por adelantado.

Los compromisos publicitarios generales aumentaron, gracias a la transmisión. El valor total de los compromisos iniciales aumentó un 5%, a casi $ 31 mil millones. En 2024, los compromisos totales totalizaron $ 29.5 mil millones, marcando un aumento de 8.1%.

Y los anunciantes nuevamente cometieron una mayor cantidad de dinero para transmitir que para transmitir o cable de horario estelar, por segundo año consecutivo.

Las cifras sugieren que los dólares de anuncios son más difíciles de atrapar en todos los ámbitos. Los anunciantes saludaron el comienzo del mercado publicitario de 2025 con temor, preocupándose por los efectos de los aranceles de la administración Trump sobre la voluntad de los consumidores para gastar, y la capacidad de los anunciantes de gastar dinero para llamar su atención. Pero el mercado de valores se mantuvo estable durante el regateo anual de la industria, y esas compañías con importantes eventos deportivos parecían prosperar.

NBCUniversal dijo que disfrutaba de un recorrido por adelantado «récord», Animado no solo por transmisiones programadas de los Juegos Olímpicos del Super Bowl y Winter en 2025, sino también por los derechos en español de la Copa Mundial de la FIFA y un nuevo pacto de 11 años con la NBA que pondrá baloncesto en NBC dos veces por semana en horario estelar. Fox también, beneficiado de tener deportes para vender, incluyendo derechos de la Copa Mundial en inglés. Los ejecutivos de ventas y los compradores de los medios señalaron que los juegos de la NFL eran un producto candente durante las negociaciones, y algunos anunciantes claman por más tiempo después de que ya se había vendido.

Se dice que NBCU se vende en gran medida por la mayor parte de su inventario vinculado al Super Bowl LIX, con la compañía Buscando al menos $ 7 millones para un anuncio de 30 segundosE incluso $ 8 millones como la demanda llegó más robusta de lo esperado.

Otras compañías de medios, sin embargo, vieron una demanda menos elevada. Paramount Global, Disney y Televisaivision indicaron que las ventas por adelantado eran «planas», o lo mismo que habían logrado en 2024. Warner Bros. Discovery se negó a dar ninguna indicación Sobre la cantidad de volumen de ventas que aseguró en el portar, generalmente una indicación de que perdió dólares en comparación con 2024, cuando disfrutó de su último año de asociación de larga duración con la NBA. Los juegos previamente mostrados en el TNT de Warner se moverán en el otoño a Nbcuniversal y el video principal de Amazon.

Para obtener más dinero en general, las redes tuvieron que reducir las tasas en algunos casos, conocidas en la industria como una «reversión» y, a menudo, una maniobra del último recurso. Aún así, las reversiones de la tasa no fueron tan malas como lo fueron el año pasado.

El costo de llegar a 1,000 espectadores, una medida conocida como CPM que es fundamental para las conversaciones iniciales anuales entre redes de televisión y Madison Avenue, cayó a $ 43.50 para la transmisión y $ 19.35 para el cable, marcando disminuciones de 4.1% y 6.1%, respectivamente, según la dinámica de los medios. Mientras tanto, el CPM promedio para un anuncio de 30 segundos vinculado a la transmisión cayó en un 7,6%, un guiño, una vez más, a la creciente cantidad de inventario digital que ha afectado al mercado a medida que Netflix y Amazon han lanzado niveles respaldados por anuncios y tantas otras compañías de medios lanzan nuevos canales gratuitos y respaldados por anuncios.

Las cosas podrían haber sido peores. «Varias redes se beneficiaron al ofrecer paquetes deportivos atractivos y cuando se proran para dar cuenta de las porciones que tienen lugar en horario estelar, esto mitiga la demanda de tiempo en la tarifa de entretenimiento y noticias de los vendedores», dijo Media Dynamics en un comunicado. Queda por ver si el mercado mejorará el próximo año.