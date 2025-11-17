El honor se está volviendo más serio en Indonesia

Jacarta – Honor Experience Store abre oficialmente en Emporium Pluit Centro comercial, norte de Yakarta. La apertura de este último establecimiento fortalece aún más la presencia de Honor en el mercado local desde su regreso a Indonesia.

«Con una red de tiendas cada vez más integrada, nos esforzamos por facilitar la experiencia del cliente en cada ubicación. recorrido del cliente«, desde probar y comprar productos hasta disfrutar del servicio postventa, tanto en línea como fuera de línea», dijo el Presidente de Honor del Pacífico Sur, Justin Li, el lunes 17 de noviembre de 2025.

En cada tienda Honor Experience, los visitantes están invitados a explorar innovaciones basadas en inteligencia artificial (AI) directamente.

Uno de los productos superiores que puede probar es el Honor 400, un teléfono inteligente con inteligencia artificial con funciones inteligentes como Magic Portal para arrastrar y soltar entre aplicaciones.

Luego, AI Translate para traducir texto y conversaciones en tiempo real, así como varias funciones de AI Imaging como AI Eraser 2.0, AI Outpainting y AI Zoom para perfeccionar las fotos tomadas por los usuarios.

«Estas características enfatizan aún más la misión de Honor de hacer que la IA sea más práctica y relevante en la vida cotidiana», explicó.

Durante el período de gran inauguración de Honor Experience Store en Emporium Pluit Mall del 14 al 23 de noviembre de 2025, los clientes podrán actualizar sus dispositivos de manera más fácil y económica a través de varias promociones y descuentos atractivos.

Los clientes tienen la oportunidad de obtener un descuento de hasta 4 millones de IDR, un bono Honor Pad X8a por cada compra de un Honor Magic V3 y un premio Honor Watch Fit por una transacción mínima de 10 millones de IDR. También hay un vaso Corkcicle para los primeros 100 compradores de Honor Pad 10 y Honor Pad X9a.

Aparte de eso, también hay opciones de pago del 0 por ciento disponibles por hasta 12 meses a través de AEON Fast, Akulaku PayLater, Home Credit, Indodana PayLater, Kredivo, SPayLater y Blicicil.