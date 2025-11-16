El hombre que hizo alzar las voces de los dalit







¿Qué sucede cuando el arquitecto de una rebelión –alguien que debería ser conocido por todos– sigue siendo en gran medida desconocido? Me di cuenta de esto cuando encontré un volumen recién publicado que conmemoraba el centenario del nacimiento del Dr. MN Wankhede (1924-1978).

El pensador ambedkarita, feroz ensayista y mentor del canon rebelde dalit es, por supuesto, conocido en los círculos académicos, pero no en la conciencia nacional o regional. Es a él a quien se le puede rastrear el arco de la escritura marathi dalit (y sus traducciones). Desde Sood de Baburao Bagul (cuyo prólogo escribió) hasta Baluta de Daya Pawar, Upara de Laxman Mane, Jina Amucha de Baby Kamble y Aaydaan de Urmila Pawar, el género encontró su voz más contundente en las memorias y la autobiografía, obra que hoy está traducida a varios idiomas extranjeros y sigue siendo un motivo de orgullo en Maharashtra. Detrás de este linaje estaba Wankhede, quien escribió, habló y se organizó en torno a la necesidad de una literatura rebelde que nombrara la opresión y hablara con su propia cadencia. Sus años fueron pocos, pero su impacto fue decisivo: a través de sus ensayos, discursos, creación de instituciones, viajes y estudios en el extranjero, y su trabajo en el Milind College de Aurangabad (ahora Sambhajinagar), dio forma a la definición misma de rebelión en sus letras.

Dr. Wankhede (segunda fila, tercero desde la izquierda) y otros estudiantes que viajan al Reino Unido con Babasaheb Ambedkar

Un nuevo volumen marathi titulado Krantdarshi Dr MN Wankhede, que incluye citas selectas en inglés del académico, editado por el literato Yashwant Manohar, reúne a unos 60 académicos de todo Maharashtra. Extractos de Manohar de los discursos, entrevistas públicas y escritos en inglés de Wankhede. De hecho, llama al Dr. Wankhede “el Sartre de Maharashtra”, cuya influencia, señala, nunca se ha desvanecido. La colección sitúa la estética de la literatura dalit dentro de un marco global, donde el pensamiento de Wankhede conlleva el existencialismo de la revolución total, anclado en el sadvivekvaad fundacional del Dr. Ambedkar: el humanismo razonado que definió su visión del mundo.

El volumen destaca la profunda comprensión de Wankhede de las enseñanzas del Dr. Ambedkar y su elocuente insistencia en que los dalits deben escribir sin miedo a partir de su propia experiencia vivida. Desafió a los héroes heredados de la historia y los mitos, instando a los escritores dalit a crear sus propios protagonistas, moldeados por su época y su lucha. Para él, la búsqueda dalit era inseparable de la humana.

El primer ministro Jawaharlal Nehru y el Dr. Wankhede (derecha) en Aurangabad para inaugurar la Universidad de Marathwada

El Dr. Wankhede viajó al Reino Unido con una beca del gobierno indio y más tarde se convirtió en becario Fulbright en Estados Unidos, donde completó su doctorado en la Universidad de Florida sobre “Walt Whitman y el tantrismo: un estudio comparativo”. Allí, fue testigo de primera mano del movimiento afroamericano por los derechos civiles, lo que moldeó profundamente su comprensión de la justicia social y la igualdad.

Como estudioso de la literatura inglesa, profundamente influenciado por Martin Luther King Jr, Langston Hughes, Walt Whitman y James Baldwin, instó a los jóvenes dalit a buscar la educación como herramienta de transformación. Se sintió afortunado de haber sido elegido por el Dr. Ambedkar para dirigir el departamento de inglés del Milind College, la institución que fundó Ambedkar, con la esperanza de que otros siguieran este dnyānmārga, permitiéndoles contar sus historias en sus propios idiomas. Al regresar a Sambhajinagar, aportó ideas del movimiento Pantera Negra en Estados Unidos, transformando el Milind College en un crisol de resurgimiento cultural.

Dr. Wankhede (sentado a la izquierda en primer plano) con la ex primera ministra Indira Gandhi

Como escribió Arjun Dangle, líder de los Dalit Panther, en el nuevo volumen –y reiteró en la reunión del centenario de Mumbai– “hoy es vital volver a visitar al Dr. Wankhede”, ya que los valores que sustentan nuestro estado de bienestar están amenazados. En su época, Wankhede instó a los escritores a practicar vidroh (rebelión) contra el establecimiento de castas. Ese llamado resuena hasta la fecha. Dangle señala que ciertas figuras de la historia nos recuerdan la necesidad de una contrarrevolución; Wankhede es una de esas figuras definitorias.

Muchos escritores del canon dalit vidrohi recuerdan al Dr. Wankhede con profunda gratitud, reconociendo que gran parte de sus propios escritos le deben su inspiración. Muchos provienen de Marathwada, especialmente Milind College, donde Wankhede fue su gurú o su contemporáneo; un vatvriksha cuyo dosel albergaba a escritores, traductores y creadores de teatro, cine y arte. El volumen muestra a la intelectualidad dalit a través de generaciones y geografías, incluido el ideólogo y pensador Janardan Waghmare (Latur), la traductora de hindi Aruna Lokhande (Sambhajinagar), la educadora Chetana Sonkamble (Kolhapur) y la poeta y escritora Vandana Mahajan de Mumbai.

El crítico literario y editor de Phule-Ambedkari Vangmaykosh, Dr. Mahendra Bhaware, sitúa a Wankhede en el corazón del renacimiento cultural de Maharashtra, una fuerza que introdujo la intensidad revolucionaria de la escritura afroamericana. Aprovechando la agitación moral y estética después de la conversión masiva al budismo en 1956, Wankhede instó a los dalits a cuestionar todos los poderes arraigados, incluidos Dios y la religión. Institucionalizó sus ideas a través de revistas como Asmita, Asmitadarsh, Milind Magazine y Milind Manuscript Fortnightly, construyendo plataformas para nuevas voces. El teatro dalit también tomó forma bajo su patrocinio: dirigió Yugyatra, la primera obra dalit, representada en presencia de Ambedkar en Sambhajinagar y nuevamente ante una audiencia masiva en el Dhammadeeksha de Nagpur en 1956.

El compromiso de Wankhede con el discurso literario marathi e indio fue equilibrado: nunca fue extremista, siempre estuvo abierto a nuevas ideas. En el prefacio de Sood, inicialmente describió la literatura dalit como una expresión dalit alimentada por la ira contra los perpetradores, pero luego adoptó una construcción diversa con más matices. ¿Cuántos intelectuales públicos están dispuestos a revisar y corregir sus propias definiciones?

El Dr. Mangesh Bansod, profesor de la Academia de Artes Teatrales de la Universidad de Mumbai y miembro activo de las celebraciones del centenario, señala que Wankhede era una figura imponente que se negó a permitir que la estrechez o el odio moldearan el canon que construyó. Siguió dialogando con académicos de todas las tendencias, y su interacción con pensadores no dalits reflejó la apertura intelectual resaltada en el volumen de Krantdarshi a través de reflexiones de samavichari como RG Jadhav, MP Rege y VL Kulkarni.

El renombrado escritor y crítico reformista MB Chitnis, que compartía la creencia de Wankhede de que la literatura dalit debe ser intelectualmente rigurosa pero emocionalmente intrépida, observó que cualquier nueva literatura necesita una tradición viva a partir de la cual crecer. “Nadie puede aprender música simplemente escuchando cantar al koel”, dijo. “Un escritor neobudista naturalmente tomará prestadas las formas y géneros de la clase media, pero sólo cuando deje de sentirse culturalmente inferior su escritura cobrará vida”. Chitnis estuvo de acuerdo con Wankhede en que la expresión creativa debe ser sin complejos.

Espero con ansias una segunda edición de este volumen, que pueda incluir fotografías y vislumbres de los viajes y compromisos de Wankhede por la India, sus reuniones con líderes como Ambedkar, Nehru e Indira Gandhi, y las voces de pensadores no dalits que lo admiraban, para que los lectores puedan sentir, no sólo leer, la amplitud de su mundo.

Sumedha Raikar-Mhatre es columnista cultural en busca del subtexto. Puede comunicarse con ella en sumedha.raikar@mid-day.com





