El hombre que agarró a Wicked Star en el estreno va a prisión

Un hombre que agarró Ariana Grande en el estreno de “Malvado: For Good” en Singapur la semana pasada fue sentenciado a nueve días de prisión.

Noticias de la BBC informaron que Johnson Wen fue declarado culpable de molestia pública en un tribunal de Singapur el lunes. Como se muestra en un vídeo viral, el australiano de 26 años saltó una barricada en el estreno asiático de la secuela musical el jueves y se abalanzó sobre Grande, que estaba protegida por su coprotagonista Cynthia Erivo.

Según los medios locales, Wen se declaró culpable del incidente. El tribunal escuchó el lunes que Wen intentó invadir la alfombra roja dos veces: una cuando atacó a Grande y otra después de que fue escoltado fuera por seguridad. Wen le dijo al juez que “no volvería a hacerlo”.

Wen suele publicar en las redes sociales sobre cómo acercarse a las celebridades en eventos y estrenos. Anteriormente encontró su camino en el escenario en los conciertos de Katy Perry, The Weeknd, The Chainsmokers y otros. En su historia de Instagram el día después del “Malvado: para siempreEn el estreno, Wen publicó que estaba “libre después de ser arrestado”.

Aunque Grande no ha comentado públicamente sobre el incidente, Erivo aludió a ello durante una proyección en Los Ángeles durante el fin de semana. «Hemos superado algunas cosas difíciles», dijo Erivo sobre la gira de prensa de la película. «Quiero decir, joder, incluso esta última semana, seamos honestos».

Grande, Erivo y el resto del elenco de “Wicked: For Good” harán su última parada en la ciudad de Nueva York el lunes por la noche antes de que la película se estrene en los cines el 21 de noviembre.