El hombre que agarró a Ariana Grande en Singapur acusado ante el tribunal

Un hombre que agarró Ariana Grande en el estreno asiático de “Malvado: For Good” en Singapur el jueves por la noche ha sido acusado ante el tribunal.

De acuerdo a noticias de la BBCJohnson Wen, quien apareció en un video viral saltando una barricada y corriendo hacia Grande en la alfombra roja mientras ella su coprotagonista Cynthia Erivo intervino para protegerla, ahora ha sido acusado de ser una molestia pública en Singapur. Si es declarado culpable, Wen se enfrenta a una multa de hasta 2.000 dólares singapurenses (1.540 dólares). Los medios locales informaron que Wen tiene la intención de declararse culpable.

El australiano de 26 años, que se hace llamar Pyjama Man en Instagram, suele publicar en las redes sociales sobre cómo acercarse a celebridades en eventos y estrenos. Anteriormente encontró su camino en el escenario en los conciertos de Katy Perry, The Weeknd, The Chainsmokers y otros. En su historia de Instagram del jueves, Wen publicó que estaba “libre después de ser arrestado”.

La acusación de Wen contra Grande causó un revuelo en las redes sociales, con su publicación sobre apresurarse en la alfombra roja, que lleva el título “Querida Ariana Grande, gracias por permitirme saltar sobre la alfombra amarilla contigo”, inundada de comentarios de desaprobación. «Oh, vaya, entonces haces esto mucho… ¿cómo no estás en la cárcel?» un usuario comentó, mientras que otro dijo: “Es necesario que se tomen medidas contra él, ya que esto es claramente un delito penal”.

Grande, Erivo y el resto del “Malvado: para siempreEl elenco se está embarcando actualmente en una gira mundial para promocionar la película musical, que se estrena el 21 de noviembre. La próxima y última parada será el lunes en la ciudad de Nueva York.