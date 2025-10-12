¡El hombre planea, Dios determina!

Jacarta – El público indonesio espera verlo. Selección Nacional de Indonesia competir en copa del mundo 2026 extinto. El equipo de Garuda tuvo que reconocer la superioridad de Irak con un estrecho marcador de 0-1 en el segundo partido del grupo B de la cuarta jornada. Clasificación para el Mundial 2026 Zona de Asia, domingo 12 de octubre de 2025 WIB temprano en la mañana.

Lea también: Más popular: Lista de los mejores entrenadores que reemplazarán a Patrick Kluivert, comentarios de Arya Sinulingga



Compite en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, niños de acogida Patricio Kluivert De hecho, apareció lleno de entusiasmo y mostró un juego no menos agresivo que el de su oponente. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

Desde el primer minuto, Indonesia se mostró confiada al ejercer una presión alta. Esta estrategia logró presionar a Irak y le dificultó el desarrollo de su juego. Se crearon varias oportunidades al inicio del partido.

Lea también: Cristian Gonzales dice que una persona ha destruido el sueño de Indonesia, ¿quién es?



En el sexto minuto, Calvin Verdonk Intentó realizar un disparo lejano, pero el balón pegó en el contrario y sólo acabó en saque de esquina. Poco después, Thom Haye también amenazó con un fuerte disparo que lamentablemente se fue desviado.

Lea también: Yakob y Yance Sayuri dijeron después de que la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026



La mejor oportunidad llegó en el minuto 14, cuando Mauro Zijlstra estuvo a punto de abrir el marcador. Sin embargo, su disparo dentro del área fue bloqueado por el defensa iraquí. Un minuto más tarde, el saque de esquina de Haye fue recibido nuevamente por Zijlstra, pero el balón no había dado en el blanco.

El minuto 33 fue un momento que hizo que los aficionados de Garuda contuvieran la respiración. Centro de Thom Haye que encontró Eliano Reijnders, pero su disparo salió demasiado débil. Kevin Diks pasó el balón delante de la portería, pero pegó en el travesaño y también fue considerado fuera de juego.

Antes de que terminara la primera mitad, Indonesia tuvo una oportunidad con un tiro libre de Dean James, pero el balón se fue desviado por poco por el lado izquierdo de la portería iraquí. La primera mitad terminó sin goles a pesar de que Indonesia fue más dominante en ataque.

Al comenzar la segunda mitad, la tensión del partido iba en aumento. Kevin Diks tuvo una oportunidad de oro en el minuto 65, pero su disparo fue demasiado lento y fue fácilmente detenido por el portero iraquí, Jalal Hassan. Dos minutos más tarde, Ole Romeny estuvo a punto de aprovechar un rápido contraataque, pero Zaid Tahseen le hizo una zancadilla, que sólo recibió una tarjeta amarilla.

El desastre llegó en el minuto 76. Zidane Iqbal, centrocampista británico iraquí, abrió el marcador con un disparo raso que se fue al ángulo de la portería indonesia. Este gol fue el único del partido y también frenó el avance de Garuda hacia el Mundial.