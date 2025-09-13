El hombre más rápido de la Tierra, Usain Bolt, reveló a un jugador de Barcelona que podría derrotar su velocidad

VIVA – Leyenda del Atletismo Mundial, Bolt de UsainHaciendo una sorprendente confesión sobre a quién el futbolista puede igualar su velocidad en distancias cortas.

Leer también: Derby Manchester: La historia de Sir Alex Ferguson, berrinches a Van Nistelrooy debido a las camisas azules para el reclutamiento de jugadores ex -de financiación



Bolt se conoce como el velocista más exitoso de la historia. Ganó el oro a 100 metros y 200 metros en tres olímpico Street, 2008 a 2016. Total, el corredor jamaicano recolectó ocho medallas de oro olímpicas, incluido el número de relevo de 4×100 metros en Londres y Río.

No solo eso, Bolt también tiene un récord mundial de 100 metros (9.58 segundos) y 200 metros (19.19 segundos) impreso en el Campeonato Mundial de Berlín 2009. El récord de relevos de 4×100 metros todavía está en el nombre con Yohan Blake, Michael Brother y Nesta Carter con un récord de 36.84 segundos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Leer también: La legendaria boca arrogante de Sir Alex Ferguson siempre es contraproducente cada derby de Manchester



Sin embargo, aunque conocido como el ser humano más rápido de la Tierra, Bolt admitió que había un jugador que podía derrotarlo en una distancia de sprint de 20 yardas. El jugador es Marcus Rashfordbintang Manchester United que se presta actualmente a Barcelona.

«¡Sí! Rashford es muy rápido al comenzar, esa es su experiencia», dijo Bolt a TalkSport.

Leer también: Rooney desmanteló la historia después de ser asesinado por la ciudad 1-6, incluso una fiesta con el jugador contrario



«Tiene una explosión de velocidad. Le dije, tal vez en 20 yardas podría derrotarme. Pero después de eso, terminé. Gané».

Desafortunadamente, Rashford no ha podido mostrar un rendimiento impresionante con Barcelona. De las tres apariciones en Laliga, no ha anotado ni asistido.

Mientras tanto, Bolt está programado para convertirse en un presentador de medallas para el número de 100 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio la próxima semana.

Curiosamente, Bolt también hizo una declaración sobre el fútbol inglés. Afirmó estar más dispuesto a ver campeones de la Premier League de la Manchester City que el Arsenal.

«¿La gente siempre me pregunta, prefiere los campeones del Arsenal o de la Ciudad? Respondo: Ciudad, fácil», dijo Bolt.

«Los fanáticos del Arsenal hablaron mucho. Imagine que realmente eran campeones, no podía. Así que era mejor que City ganara».