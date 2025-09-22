‘El hombre más buscado de John Le Carré obtiene una adaptación coreana

Estudio con sede en Londres y LA La fábrica de tinta se está asociando con la productora coreana Vo Media para desarrollar una adaptación en serie de John Le CarréEl aclamado thriller de espionaje «Un hombre más buscado. «

La adaptación del conjunto de Corea será escrito por Kim Yun-Shin, con la producción de Kim Shin-ho de Vo Media. Park Bo-Kyeong de Vo Media supervisará el desarrollo junto con el productor ejecutivo de la fábrica de Ink para Corea, Junyoung Jang. Los productores ejecutivos incluyen a Tessa Inkelaar, Simon Cornwell, Stephen Cornwell y Michele Wolkoff para la fábrica de tinta, además de Joe Tsai y Arthur Wang de 127 Producciones de pared.

La novela de 2008 se centra en un inmigrante musulmán ilegal que llega a Hamburgo de Rusia, que queda atrapado entre los servicios de inteligencia de múltiples países en la era posterior al 11 de septiembre. La historia explora temas de paranoia y ambigüedad moral en la guerra contra el terror.

«El» hombre más buscado «de John Le Carré no se trata simplemente del espionaje o la guerra contra el terror. En esencia, la historia pregunta: bajo el nombre de la nación, ¿cuán fácilmente puede un individuo convertirse en un sacrificio?» dijo el productor Kim Shin-ho y el escritor Kim Yun-Shin. «Nos atrajo reinterpretar esta historia dentro del contexto de la historia coreana moderna: una historia marcada por la guerra, la división, la dictadura e innumerables sacrificios hechos en nombre de la seguridad».

Simon Cornwell y Stephen Cornwell, fundadores y co-CEO en The Ink Factory, dijeron: «‘Un hombre más buscado’ es una exploración conmovedora de la confianza, el poder y la moralidad, temas que siguen siendo profundamente relevantes hoy. A medida que continuamos expandiendo el legado global del canon de Le Ley, es un privilegio para hacer una asociación de la primera asociación con los medios VO, que tienen un historial muy impresionante en un historial de carro de Ley Carré. Perspectiva claramente coreana de esta apasionante historia y para reinventar el intrincado mundo de espionaje de Le Carré a través de una nueva lente cultural para el público en Corea y mucho más allá «.

Park Bo-Kyeong en VO Media agregó: «Esta colaboración nos permite no solo adaptar una de las obras más humanas y políticamente agudas de Le Carré, sino también aprender y crecer a través de la experiencia de la fábrica de tinta en Europa, Estados Unidos y más allá».

VO Media, fundada en 2015 por Park y Kim, tiene créditos que incluyen «Why Her», «Puedo escuchar tu voz» y «The King 2 Hearts». La asociación representa la expansión continua de la fábrica de tinta en los mercados asiáticos, siguiendo proyectos como la adaptación en hindi en el lenguaje de «The Night Manager» para Disney+ Hotstar.