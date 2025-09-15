El hombre grande de los Celtics predijo que esta temporada

El Boston Celtics se dirigen a una temporada llena de incertidumbre. Piezas clave del título Run como Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y Al Horford han seguido adelante y Jayson Tatum continúa rehabilitando una lesión de Aquiles que dará forma al plan de temporada. Las prioridades son sencillas: resolver la rotación, invertir en desarrollo y descubrir quién puede ayudar cuando la ventana se abre nuevamente.

En ese contexto, un hombre grande sigue surgiendo en la conversación como la probable respuesta a las preguntas de la pista delantera de Boston.

¿Qué Celtic da el salto este año?

En su Rampa al campamento serie, NBC Sports Boston Planteó la pregunta central: ¿Quién absorbe la mayor parte de los minutos centrales en una pista delantera reelaborada? El panel pesaba opciones que van desde Chris Boucher a Brecha de garza y Xavier Tillmancon una bola pequeña salpicada, pero la mayoría señaló Nehemías queta Como el favorito.

La lógica es clara. Boston necesita redistribuir aproximadamente 4,200 minutos de temporada regular antes de Horford, Grano de escotillay Porzingis. El crecimiento constante de Queta en Joe MaceEl sistema, mejor comodidad en el extremo defensivo, además de un impulso de una fuerte presentación de Eurobasket, lo convierte en un ajuste limpio para tomar un papel más importante.

Nehemiah Queta en 2025 Eurobasket: 15.5 ppg en 57.6 fg% para ir con 8 rpg y 1.7 bpg en 24 mpg Lideró a Portugal en puntos, rebotes y bloqueos 😤 pic.twitter.com/xevfvyzr5k – Tomek Kordylewski (@Timi_093) 6 de septiembre de 2025

Por qué Neemias Queta se ajusta ahora mismo

Queta ofrece la mezcla que quiere: fisicalidad en el borde, una mayor disciplina en la cobertura de caída y una mejor comodidad cuando se lleva al espacio. La temporada pasada, Mazzulla lo desafió con asignaciones defensivas exigentes: una señal de que el personal estaba acelerando su desarrollo.

Los representantes internacionales de este verano reforzaron ese progreso. Queta tuvo una actuación histórica versus checia donde acumuló 23 puntos y 18 rebotes. Y si el jersey que parpadeó se sostiene incluso marginalmente, espaciar los creadores de Boston se vuelve más fácil.

Por un lado, la estabilidad veterana de Boucher eleva el piso, pero la organización de los Celtics beneficia más si Queta convierte los destellos en hábito con un papel más importante. Como Darren Hartwell de NBC Sports Boston Dicho: «Chris Boucher podría ser el jugador más pulido, pero Queta tiene más ventaja. Deja que trabaje para darte cuenta. «

Lo que significa para los Celtics

El camino es claro. Si Queta controla la pintura, limpia el vidrio y mantiene la ofensiva en movimiento con pantallas sólidas, segundos saltos rápidos y lecturas simples de rollo corto, puede reclamar la mayor parte de esos minutos centrales.

Boucher jugará, y jugará duro, y las alineaciones de bola pequeña tendrán sus estiramientos. Garza será un arma ofensiva. Pero el trabajo es Queta para perder, y el momento es el correcto para que Boston se incline en su lado al alza mientras compite de noche a noche.

Si incluso una pieza más joven aparece junto a él, desde el grupo de alas hasta las opciones de bola pequeña, los Celtics tendrán el crecimiento interno necesario para resistir este estiramiento y estar listo para acelerar una vez que Tatum regrese.