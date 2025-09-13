El hombre fue encontrado muerto en el pasillo de la mezquita Jambi con una herida de bala en la cabeza

JambiVIVA – Un hombre en Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi, fue encontrado muerto con herida de bala en la cabeza. La víctima es conocida como Dendy Sulistio Budi (42) ** que murió en el pasillo de la Mezquita Fatimah, RT 07, Tebing Tinggi Village, Distrito de Tinggi de Tebing, el viernes (14/09/2025) por la mañana.

Los residentes que escucharon el sonido de los disparos inmediatamente corrieron a la ubicación. En ese momento, la víctima estaba cubierta de sangre. Desde las imágenes de CCTV de las casas de los residentes locales, se vio a los perpetradores montando una mega moto profesional con una chaqueta negra. Sin decir mucho, inmediatamente disparó un arma a la cabeza de la víctima para hacer que la víctima se extienda inmediatamente.

Poco después del incidente, la policía se movió rápidamente para realizar una investigación. Armado con las imágenes de CCTV, las autoridades lograron identificar a los perpetradores. La policía también encontró un tipo de rifle de aire de armas de fuego con cañones largos que fue arrojado en los arbustos no muy lejos de la ubicación.

En menos de seis horas, se capturó el presunto autor con las iniciales JM (56). En la actualidad, todavía está experimentando un examen intensivo por los investigadores de la policía del sector de Tinggi.

El jefe de policía de Tebing Tinggi, Ipda Andi Ilham, dijo que, a partir de los resultados del examen inicial, los perpetradores habían seguido a la víctima antes de finalmente abrir un tiro en la cabeza.

«Los resultados del examen provisional, los perpetradores siguieron deliberadamente a las víctimas desde atrás y se dispararon directamente en la cabeza», dijo Andi.

Hasta ahora, la policía todavía está investigando los motivos de los perpetradores para dispararle a la vida de Dendy. (Tarmizi/Tvone/Jambi)