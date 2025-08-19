El hombre fue asesinado flotando en el Siranda Reservoir Semarang, supuestamente tuvo la oportunidad de emborracharse y pelear

SemarangVIVA – La policía continúa explorando el caso de la muerte de un hombre llamado Dion Kusuma Pratama (21) encontrado Delicado Erapung en Siranda Water Storage o embalse, Diponegoro Street, Lempongsari Village, distrito de Gajahmungkur, ciudad de Semarang el sábado 16 de agosto de 2025, Siang.

Leer también: 32 escaladores celebran el aniversario de la República de Indonesia en la hipotermia natural del Monte Bawakaraeng, uno asesinado



A partir de los resultados de la investigación provisional, resulta antes de que se perdiera y se encuentre sin vida, víctima El residente de Tlogosari Kulon, distrito de Pedurungan, Semarang City fue registrado por CCTV cerca de la escena en un estado asombroso. Supuestamente Dion, que entonces estaba fuera de entretenimiento en la influencia del alcohol.

«Hay varios CCTV que exploramos si la última (víctima) es la última sola, de hecho, bajo la influencia de este alcohol, estaremos seguros nuevamente con declaraciones forenses», dijo Kasat Reskrim Polrestabes semarangAKBP Andika Dharma Sena dijo a los periodistas el martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Las víctimas del terremoto de POSO aumentaron en 41 personas, una murió 9 gravemente herido



Tampoco pudo confirmar si la víctima murió en un estado de lesiones. Es solo que antes de que se perdiera, la víctima tuvo una pelea con uno de los visitantes del lugar de entretenimiento. Y eso también fue conocido por uno de los oficiales de seguridad allí.

Ahora la policía ya conoce la identidad de la persona involucrada en una pelea con la víctima. La policía realizará un examen de la persona.

Leer también: Fingiendo ser histérico cuando la víctima murió, el arte en Purwakarta resultó ser el asesinato de Dea Permata



«De hecho, cuando el incidente se terminó en el lugar de entretenimiento, hubo una pelea con una de las personas. Y esto tenemos la identidad, y tomaremos información solo cuando cerca de la ubicación del depósito, la víctima está sola y la posición para dormir al costado del camino.

«En la actualidad, hay varios testigos que tomamos información, incluida la seguridad que vieron a la víctima y a uno de los colegas de las víctimas», continuó.

Además, Andika dijo que si el investigador todavía estaba esperando los resultados de la autopsia de la víctima. Pero hoy los oficiales coincidirán con los hallazgos en el campo con la condición del número de muertos.

«Hoy, el investigador coordinará con médicos forenses relacionados con los hallazgos forenses y también los hallazgos en el campo», dijo

Informe: Didiet Cordiaz/Tvone Semarang