El hombre en Binjai mató a una mujer porque estaba molesto por ser llamado pobre, inmediatamente arrestado por la policía

BinjaiVIVA La ciudad de Binjai se sorprendió por la existencia de un cadáver femenino en la sala de embarque, Jalan Tamtama Blok D Número 03, Village de Satria, Distrito de la Ciudad de Binjai, provincia de Sumatra del Norte, viernes 29 de agosto a las 13.00 WIB.

La identidad del cadáver es Atmini (32) una ama de casa ubicada en Jalan Muara Tanjung Barat, Jagakarsa Village, Distrito del Sur de Yakarta, DKI Yakarta.

Después de que el equipo Inafis de la Policía de Binjai hizo la escena del crimen en la sala de internado, luego la policía del equipo de Cobra Satrim Binjai llevó inmediatamente el cadáver Mujer El Hospital Bhayangkara de la Policía Regional de Sumatra North Sumatra para la autopsia.

A partir de los resultados de la autopsia de los cuerpos, encontraron signos sospechosos de la muerte de la víctima, de modo que la unidad de investigación penal formó inmediatamente al equipo para realizar una investigación.

Como resultado de la investigación, el equipo de Cobra Satreskrim Binjai encontró un punto brillante en los presuntos perpetradores asesinato el. Luego, el equipo bajo el liderazgo de la Unidad de Investigación Criminal AKP Hizkia Siagian y sus miembros olisquearon la existencia de los perpetradores.

En ese momento, el equipo también arrestó a un hombre con las iniciales Rus (19) en Jalan Gunung Karang, Binjai Estate Village, Distrito Sur de Binjai, ciudad de Binjai, viernes 29 de agosto a las 23:30 WIB.

«El motivo para los perpetradores (RUS) cometió un asesinato de la víctima debido a que la víctima fue pobre por la víctima y finalmente los perpetradores cometieron el asesinato estrangulando el cuello de la víctima hasta que no respiró», dijo el jefe de policía de Binjai, AKBP B Utomo, en su declaración escrita, sábado 30 de agosto de 2025.

Después de asegurarse de que la víctima hubiera muerto, el perpetrador dejó la escena utilizando la aplicación de taxis en motocicleta en línea. Además, los perpetradores vendieron el teléfono celular de la víctima que había tomado.

Los perpetradores ahora han sido asegurados en la Unidad de Investigación Penal de la Policía de Binjai y son sospechosos de violar el Artículo 338 del Código Penal o el párrafo del Artículo 365 (3) con la amenaza de una sentencia de 15 años de prisión.

«Los perpetradores de este asesinato pueden revelarse rápidamente gracias a la información y la asistencia de la comunidad local», dijo.