El hombre de Telangana matado a tiros por la policía de los Estados Unidos afirmó ‘discriminación racial’







El hombre de 30 años de Telangana, que supuestamente fue asesinado a tiros por el Policía de los Estados Unidoshabía afirmado que era víctima de «odio racial y discriminación».

Mohammed Nizamuddin del distrito de Mahabubnagar murió en los Estados Unidos después de que supuestamente la policía le disparó allí después de una «pelea» con su compañero de cuarto, dijeron el jueves los miembros de su familia.

En una publicación reciente en las redes sociales, Nizamuddin dijo: He sido víctima del odio racial, la discriminación racial, el acoso racial, la tortura, el fraude salarial, la terminación injusta y la obstrucción de la justicia.

«Hoy decidí levantar mi voz contra viento y marea … La opresión de los tiranos corporativos debe terminar y todos los involucrados en ella deben ser castigados severamente».

Citando información recibida de un amigo de su hijo, el padre de Nizamuddin, Mohammed Hasnuddin, le dijo a PTI que el incidente Ocurrió el 3 de septiembre, aunque no está claro qué sucedió exactamente.

Según un video publicado por la policía de Santa Clara, recibieron un 911 (llamada de emergencia) que involucró una perturbación entre dos compañeros de cuarto. Cuando la policía llegó al lugar, recibieron información de que la situación se había intensificado y el sospechoso apuñaló a la víctima y lo fijó al suelo.

«El oficial intentó desescalizar la situación con las comandos verbales. Pero el sospechoso ignoró los comandos cuando el oficial vio la mano del sospechoso sosteniendo un cuchillo hacia la víctima, el oficial disparó cuatro veces», Policía de Santa Clara El jefe Morgan dijo en el video.

El sospechoso fue transportado a un hospital local donde fue declarado muerto.

Nizamuddin también publicó en el mensaje de que enfrentó mucha hostilidad, ambiente pobre e inaceptable, discriminación racial y acoso racial y fraude salarial donde trabajaba.

«En conjunto, terminaron injustamente mi empleo. No terminó allí. Continuaron su acoso, discriminación y comportamiento intimidante con la ayuda de un detective y equipo racistas», alegó.

Últimamente, la situación se ha deteriorado. Su comida estaba envenenada y ahora que estaba siendo desalojado de su residencia por luchar contra «injusto», dijo.

El padre de la víctima ha apelado al Centro para instar a la Embajada de la India en Washington DC y Consulado General de India en San Francisco para ayudarlo a llevar los restos mortales de su hijo a Mahabubnagar.

Mientras tanto, el portavoz de Majlis Bachao Tahreek (MBT), Amjed Ullah Khan, instó al ministro de Asuntos Externos, Jaishankar, a ayudar a la familia en el asunto.

Hasnuddin dijo que su hijo ha estado trabajando como profesional de software en los Estados Unidos después de completar la EM allí.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente