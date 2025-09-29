El hombre de Palghar de 32 años muere por suicidio, cita el acoso por esposa y suegros







En un trágico incidente, un hombre de 32 años de Palghar en Maharashtra Supuestamente murió por suicidio después de grabar un video en el que acusó a su esposa, suegros y a su propio padre de acoso persistente, informó PTI, citando a la policía.

Se ha registrado un caso de incrustación de suicidio contra la esposa, el padre y los suegros de la víctima, dijo el lunes la policía.

El hombre fue encontrado muerto en su residencia en el área de Naigaon de Parasnath Nagari en la noche del 25 de septiembre, informó PTI.

La policía local fue informada después de que su madre regresó a casa y lo encontró muerto.

La víctima supuestamente había enfrentado el acoso de su esposa, sus suegros e incluso su propio padre durante más de un año, informó PTI, citando a la policía de Naigaon.

Grabó un mensaje de video antes de dar el paso extremo, en el que los había culpado por su angustia y se quejó de que su acoso constante le hizo quitarle la vida, dijo un oficial de policía, según PTI.

Aparentemente, el video fue compartido con la esposa de la víctima por su hermano poco después del incidente, dijo el oficial.

Una denuncia policial presentada por el hermano de la víctima afirmó que desde el año pasado, había sido sometido a asaltos repetidos, acusaciones falsas y disputas judiciales instigadas por el acusado.

Basado en la queja, el Náiga La policía registró el viernes un caso contra la esposa del hombre, el padre, el suegro, la suegra y el cuñado bajo las secciones relevantes del Bharatiya Nyaya Sanhita, señaló el oficial.

La policía estaba verificando las acusaciones hechas en la queja y el contenido del video, agregó.

El estudiante de 19 años muere por suicidio en Hyderabad después de ser presuntamente acosado por disputas financieras

Un estudiante de ingeniería de 19 años supuestamente murió por suicidio en Hyderabad Después de ser «acosado» por una disputa financiera, la agencia de noticias PTI informó el lunes, citando a la policía. El cuerpo del nativo de Adilabad fue encontrado desde su habitación en un albergue privado en Narapally el domingo por la noche. Según la policía, no era un caso de trapo.

Un grupo de amigos fue a la fiesta en un barDonde un argumento sobre división del proyecto de ley condujo a un altercado, según la investigación preliminar.

El estudiante también fue presuntamente agredido por algunos jóvenes locales, informó PTI.

En un supuesto video, grabado antes de dar el paso extremo, la víctima dijo que algunas personas exigieron dinero y lo insultaron. También afirmó que lo amenazaron y lo agredieron, informó PTI.

El estudiante dijo además que lo llevaron a un bar y que se vieron obligados a consumir alcohol y altar la factura de Rs 10,000.

Basado en una queja del padre del estudiante, se registró un caso de suicidio y extorsión bajo la Ley de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), así como la Ley de Casta (SC)/Tribu Programada (ST) (ST) (Prevención de Atrocidades) programadas. Se realiza más investigación.

(Con entradas PTI)





Fuente