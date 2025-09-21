El hombre de Karachi confiesa agredir sexualmente a las niñas menores antes del magistrado







Un hombre acusado de agredir sexualmente a varios chicas menores Desde 2016, en el área de Qayyumabad de Karachi, confesó los crímenes ante un magistrado judicial el sábado, informó Geo News.

El sospechoso fue presentado ante el magistrado en Karachi (sur), donde su declaración se registró formalmente bajo la sección 164 del Código de Procedimiento Penal (CRPC).

Cuando el magistrado cuestionó si sabía dónde estaba, el sospechoso respondió: «Sí, estoy en la corte y aquí para registrar mi declaración». Después de la confesión, el Tribunal envió al sospechoso a la cárcel en prisión judicial.

La policía declaró que se realizó un desfile de identificación formal, y se tomaron cuatro declaraciones de víctimas. Hasta ahora, se han presentado seis casos diferentes contra el sospechoso.

Según lo informado por Geo News, el Superintendente de Policía South Senior (SSP) Mehroze Ali anunció el arresto a principios de este mes, revelando detalles aterradores sobre las presuntas fechorías del hombre. Según el SSP, se presentaron tres casos dentro de una semana en respuesta a diversas acusaciones de asalto infantil en Qayyumabad.

Según los investigadores, el sospechoso ha estado apuntando a niños de cinco a doce a doce desde 2016. Los atraería con pequeñas sumas de dinero, los llevaría a una habitación o tienda arrendada cercana y abusaría sexualmente, informó Geo News.

Policía Según se informa, recuperó más de 100 videos de los asaltos del teléfono del sospechoso, así como un disco USB con material adicional. También se descubrió un diario con información sobre múltiples víctimas en su poder. Según los investigadores, una joven que logró robar el impulso del USB de la habitación del sospechoso desempeñó un papel en su detención.

Según Geo News, el informe policial inicial establece que el hombre se mudó a Karachi de Abbottabad en 2011 y comenzó a vender jugo de un carro en Qayyumabad en 2016, que es cuando supuestamente comenzó a atacar a los jóvenes.

Las autoridades reconocieron que se estaban realizando nuevas investigaciones para encontrar víctimas adicionales y evaluar la evidencia digital del sospechoso.

