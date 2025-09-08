El historial de Purbaya Yudhi Sadewa, el nuevo ministro de finanzas que reemplazó a Sri Mulyani

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto ha hecho reorganización del gabinete Rojo y blanco y cambió algunas posiciones estratégicas. De varios nombres que fueron reemplazados, a saber Ministro de finanzas.

Sri Mulyani Indrawati, que anteriormente sirvió, ahora es reemplazado por Purbaya Yudhi Sadewaquien anteriormente se desempeñó como presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS).

Este nombramiento al mismo tiempo marca una nueva era en el liderazgo en el Ministerio de Finanzas, dado el papel del Ministro de Finanzas, es muy vital para mantener la estabilidad fiscal y la economía indonesia.

El perfil completo de Purbaya Yudhi Sadewa

Presidente de la Junta de Comisionados de LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Cotizando en el sitio web de LPS, Purbaya Yudhi Sadewa es conocido como un economista con experiencia en finanzas y gobierno. Ganó una licenciatura de ingeniería eléctrica del Bandung Institute of Technology (ITB), luego continuó sus estudios para ganar el título de Maestría en Ciencias (MSC) en el campo de la economía de la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos.

Antes de confiar en ser el Ministro de Finanzas, Purbaya se desempeñó como Presidenta de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) desde el 3 de septiembre de 2020. El nombramiento se basó en el Decreto Presidencial No. 58/M año 2020.

Larga experiencia en el gobierno

La carrera de Purbaya en el gobierno es bastante larga. Una vez se desempeñó como diputado para coordinar la soberanía marítima y energética en el Ministerio de Coordinación de Marítimo e Inversión (mayo de 2018-septiembre de 2020).

Anteriormente, también se convirtió en un personal especial para la economía en el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos (2016-2018) y en el Ministerio de Política, Legal y Seguridad (2015-2016) coordinadoras (2015-2016).

Además, una vez fue confiable como Diputado III para la gestión de asuntos estratégicos en la Oficina de Personal Presidencial (2015), además de ser personal especial para el Ministro de Asuntos Económicos de Asuntos Económicos (2010-2014).

Purbaya también es miembro del Comité Económico Nacional (2010-2014), vicepresidente de la Fuerza de Tarea de DebottLenecking (Pokja IV), miembro del Consejo Asesor de Kadin (2016 -Ahora), así como miembros del Foro Económico de Indonesia (2015 -Now).

Carrera en el mundo profesional

Antes de sumergirse en el mundo burocrático, Purbaya primero siguió una carrera en el sector profesional. Comenzó su carrera como ingeniero de campo en Schlumberger Overseas SA en 1989 a 1994. Luego, se convirtió en economista senior en el Instituto de Investigación Danarksa (2000-2005).

Purbaya también se desempeñó como economista jefe en el Danarksa Research Institute (2005-2013) y presidente presidente de PT Danareksa Securities (2006-2008). No solo eso, también se confiaba en ser miembro de la Junta de Directores de PT Danarksa (Persero) de 2013 a 2015.