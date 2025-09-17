El historial de Muhammad Qodari, un observador político que ahora es el jefe de PRABOWO’s Choice KSP

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Inaugurado oficialmente Muhammad Qodari como jefe de la Oficina de Personal Presidencial (KSP) en una ceremonia en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025. Qodari, quien anteriormente se desempeñó como representantes Jefe de KSP Ahora confiaba en dirigir la institución, reemplazando a AM Putranto.

Esta inauguración estaba contenida en el decreto presidencial (Keppres) número 97/p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de varios funcionarios, incluido el jefe y el subdirector del personal presidencial, las filas del jefe y el vicepresidente de la agencia, a los asesores especiales del presidente en los campos de seguridad, orden público y una reforma policial.

«Por Allah, juro que seré leal al estado de RI de 1945 y llevaré a cabo todas las reglas legales en aras de mi dignidad en la nación y la nación, que estoy en el curso del trabajo y que el departamento mantendrá la ética y el departamento, que trabaja mejor y está llena de responsabilidad», dijo Prabowo, el juramento seguido de las nuevas oficinas nombradas.

Perfil de Muhammad Qodari

Muhammad Qodari, o conocido familiarmente como Qodari, nació en Palembang, South Sumatra, el 15 de octubre de 1973. Su nombre es ampliamente conocido como un observador político independiente que a menudo aparece en varios foros de discusión y medios nacionales.

Tomó una Licenciatura en Psicología Social en la Universidad de Indonesia (UI) y se graduó en 1997. Sin detenerse allí, Qodari continuó sus estudios en la Universidad de Essex, Inglaterra, con un enfoque en el comportamiento político para ganar una maestría en 2002. El Doctorado de Ciencias Políticas obtuvo de la Universidad Gadjah Mada (UGM) en 2016 con un título muy satisfactorio.

Su tesis doctoral titulada Votación de boletos divididos y factores que lo explican en las elecciones legislativas y presidenciales indonesias de 2014, lo que muestra su consistencia en el examen del comportamiento de los votantes en Indonesia.

Carrera profesional en el mundo de la investigación

El viaje profesional de Qodari comienza desde el mundo de la investigación. Se había convertido en investigador del Instituto de Estudios de Flujo de Información (ISAI) entre 1999-2001, luego se unió al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSI) en 2002-2003.

Además, Qodari también está activo en los medios. Una vez se desempeñó como editor principal de la revista candidato y revista Electoral en 2003-2004, y se convirtió en columnista y presentador de programas políticos en televisión nacional.

Su carrera en el campo de la investigación política fue cada vez más prominente cuando se unió al Instituto de Encuestas de Indonesia (LSI). Allí se desempeñó como Director de Investigación (2003-2005) y Director Ejecutivo Adjunto (2005-2006).

En noviembre de 2006, Qodari estableció Barómetro indoUna institución de encuesta independiente que a menudo libera una investigación relacionada con el comportamiento político y social de la comunidad. Todavía se desempeña como director ejecutivo de la institución.

Ideas políticas y controversia

El nombre de Qodari era cada vez más conocido por el público cuando hizo la idea de «Jokowi-Prabowo 2024» (JokPro2024). Esta idea surgió en medio del discurso sobre la extensión del mandato del presidente y cosechando los pros y los contras.

También había aparecido en el National Talkshow mientras usaba una camiseta Jokowi-Prabowo, lo que hizo que sus ideas estuvieran más llenas. Aunque cosechando críticas, el coraje de Qodari para llevar la idea lo hizo aún más calculado en el mapa político nacional.

Hacia la cabeza del KSP

Después de que Prabowo se desempeñó oficialmente como presidente de la República de Indonesia para el período 2024-2029, Qodari fue confiable por primera vez como subdirector de gabinete de la presidencial acompañó a Am Putranto.

Ahora, fue nombrado oficialmente como Jefe de KSP, una posición estratégica que juega un papel directo en la supervisión de la política del presidente y garantizar la sincronización de los minutos y las instituciones cruzadas.

Resumen del historial de Muhammad Qodari

Nacido en Palembang, el 15 de octubre de 1973

Graduados de Psicología Social, Universidad de Indonesia (1997)

Maestro de comportamiento político en la Universidad de Essex, Inglaterra (2002)

Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Gadjah Mada (2016)

Investigadores de Isai (1999-2001) y CSIS (2002-2003)

Candidato de la revista principal editor y la Campaña y la revista electoral (2003-2004)

Director de Investigación de LSI (2003-2005), Director Ejecutivo Adjunto de LSI (2005-2006)

Fundador y Director Ejecutivo de Indo Barometer (2006 -Ahora)

Los iniciadores del discurso JokPro2024

Jefe subdirector del personal presidencial (2024-2025)

Jefe de KSP Gabinete rojo y blanco (2025 -ahora)