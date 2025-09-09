El historial de la princesa Komarudin que se dice ampliamente como la menpora reemplazó a Dito Ariotedjo

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto eliminó oficialmente Aquí ariotedjo Desde la sede del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora). La posición estratégica ahora está vacía y el nombre del joven político del partido GolkarHija Anetta Komarudin, sobresaliendo como una fuerte candidata para reemplazar a Dito.

Aunque este problema es cada vez más amplio, Princess eligió responder casualmente. Hizo hincapié en que el público solo necesitaba esperar el proceso oficial del palacio.

«Más tarde, la noticia se clasificará cuando la inauguración del verdadero ministro», dijo Puteri el martes 9 de septiembre de 2025, citado por Viva.co.id.

La declaración de Princess demostró que no discutió o estuvo de acuerdo con las noticias. Mientras tanto, el palacio aún no ha especificado a quién la figura de la silla de Menpora. El Ministro de Estado (Menesneg) Praseteto Hadi explicó que el reemplazo de Dito no pudo asistir a la inauguración del último gabinete.

«Con respecto al Ministro de Jóvenes y Deportes, es un sustituto de que el Ministro de Jóvenes y Deportes esté fuera de la ciudad, por lo que no puede seguir la inauguración por la tarde», dijo Praseteto en el palacio estatal, Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Prasetyo agregó, la inauguración de la nueva menpora se programará nuevamente en el futuro cercano.

Perfil y registro Princesa komarudin

La princesa Anetta Komarudin nació en Bandung, el 21 de agosto de 1993. Desde 2019, se ha desempeñado como miembro del Parlamento Indonesio del Distrito Electoral de Java VII. En el período 2024-2029, nuevamente se confiaba en Senayan como representante del pueblo.

Como cuadro del Partido Golkar, la hija fue colocada en la Comisión de la Cámara de Representantes XI a cargo de las finanzas, la banca y la planificación del desarrollo nacional. Fue activo en la discusión y ratificación del presupuesto estatal y se había convertido en parte de la agencia de cooperación entre el Parlamento (BKSAP).



Presidente del GKSB DPR RI y el Parlamento chino, Princesa Komarudin

El fondo educativo era bastante elegante. Puteri recibió educación básica en la Escuela Primaria Al Azhar en Yakarta, luego en la Escuela Intermedia Middle 19 Mayestik Yakarta. También había estudiado en Singapur en la Escuela Secundaria Chai Chee, antes de continuar con los Estudios de la Fundación Trinity College, Australia.

En 2015, Putri ganó la licenciatura en comercio de la Universidad de Melbourne a través de la beca Global B.Com. En el mismo año, completó el programa HBX Core: Credential of Readiness de Harvard Business School, con una concentración de análisis de negocios, economía gerencial y contabilidad financiera.

No solo eso, la hija también figuraba como los 6 principales graduados del programa Wave 7 Young Leaders of Indonesia (YLI) en poder de McKinsey Indonesia.

Carrera y logros

Antes de sumergirse en la política, la hija comenzó una carrera profesional en varias instituciones financieras. Una vez fue una banca internacional interna en Bank Mandiri y Micro Banking Internal en Bank Mandiri, relaciones internos de los medios en el Centro de Australia-Indonesia, y se desempeñó como supervisor de bancos junior en la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) en 2016-2018.

Su carrera política se desarrolló rápidamente en Golkar. Algunas de las posiciones que una vez llevó a cabo, entre otras:

Presidente de la división ganadora de elecciones javanesas occidentales del Partido Golkar DPP (2024 -wow)

Presidente del mercado de finanzas y capitales DPP del Partido Golkar (2021-2024)

Secretario Adjunto del Instituto Golkar (2020 -Ahora)

Presidente del Coordinador de la Economía de la Unidad de Mujeres del Partido Golkar (2020-2024)

Vicepresidente de la Fuerza Juvenil de Renovación de Indonesia (2017 -Scheen)

Fuera de la fiesta, la princesa también está activa en varias organizaciones, incluyendo:

Vicepresidente del Comité Nacional de Deportes (KORMI) del Nacional

Junta Honoraria de la Asociación de Gimnasia Indonesia (Persani)

Representante indonesio en el Foro Internacional de la Suma 2021 de la Juventud 2021 en Italia.

Por su contribución, ganó una serie de premios, incluido el Premio Hope of Democracy, que incluye:

Del Premio Binocracia (2021)

Cuidado del legislador para la educación financiera y la generación joven en el premio KWP (2023).

El trabajo de Princess en el mundo de los deportes y la juventud se incluye en el Intercambio de candidatos de Menpora. Sin embargo, el Partido Golkar mismo afirmó no saberlo con certeza.

«Todavía no sé si su sucesor también es de Golkar o algo más», dijo el secretario general del partido de Golkar, Muhammad Sarmuji.