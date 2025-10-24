El historial de Indonesia en la fabricación de automóviles nacionales

Yakarta, VIVA – Indonesia tiene un sueño auto nacional en realidad nada nuevo. Desde la era del Nuevo Orden hasta el gobierno actual, la ambición de producir vehículos fabricados por los niños de la nación continúa apareciendo en diversas formas.

Desde Timor en los años 1990, Esemka que estuvo en el punto de mira del público, hasta Selo, un automóvil eléctrico creado por jóvenes, continúan los esfuerzos para crear un automóvil nacional. El camino ha sido largo, lleno de esperanza, pero también muchas veces tropezado con la realidad.

A partir de la búsqueda de VIVA Otomotif en los archivos de VIVA.co.id, la primera idea que podría llamarse un hito automovilístico nacional surgió durante la era del presidente Soeharto a través de la marca Timor. En 1996, mediante la Instrucción Presidencial Número 2 de 1996, nació el PT Timor Putra Nasional, encabezado por Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

El coche, que se comercializa con el nombre de Timor S515, es en realidad el resultado de un cambio de nombre del Kia Sephia de Corea del Sur. El gobierno ofrece muchas facilidades, que van desde derechos de importación gratuitos hasta impuestos, para fomentar la producción nacional de automóviles.

Pero el proyecto no duró mucho. La crisis monetaria de 1997 golpeó, mientras la OMC evaluaba que la política gubernamental era proteccionista, por lo que el proyecto de Timor se detuvo sin dejar un legado tecnológico significativo.

Para muchos, Timor se parece más a un automóvil importado con una marca local que a un verdadero producto nacional. Este fracaso es una lección importante de que la política industrial debe ir acompañada de una verdadera transferencia de tecnología.

Después de la era de Timor, el público volvió a sentirse optimista con la aparición de Esemka. Este proyecto nació del entusiasmo de los estudiantes de escuelas vocacionales de Solo que colaboraron con técnicos locales para ensamblar sus propios automóviles.

El nombre Esemka es una abreviatura de «SMK», lo que refleja las raíces de su educación profesional basada en escuelas. Su popularidad se disparó cuando Joko Widodo todavía era alcalde de Solo e hizo del coche su vehículo oficial.

Después de años de discusiones, en 2019 finalmente se inauguró la fábrica de PT Solo Manufaktur Kreasi en Boyolali. Las camionetas Esemka Bima 1.2 y 1.3 comenzaron a producirse y venderse en el mercado interno.

Aun así, todavía se debate su condición de coche nacional. Muchos partidos ven a Esemka más bien como una marca local que todavía depende de componentes importados y no representa plenamente la independencia de la industria automotriz de Indonesia.