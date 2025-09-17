El historial de Djamari Chaniago, General retirado, que ahora es el Ministro Coordinador de Política y Seguridad, Budi Gunawan

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente inaugurado Letjen TNI (Retirado) Djamari Chaniago como ministro coordinador de política y seguridad (Menko Polkam) Gabinete rojo y blanco. Reemplazó a Budi Gunawan, quien fue atropellado por una reorganización.

La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, en Yakarta Central, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Djamari fue nombrado basado en el decreto presidencial del número 96p de la República de Indonesia de 2025 sobre el despido y el nombramiento del Ministro y Ministro Adjunto del Ministro de Estado para el Cabinete Rojo y Blanco de 2024-2029.

«Que seré leal a la constitución de 1945 de la República de Indonesia y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser por el bien de Darmabakti en la nación y el estado», dijo Prabowo mientras dirigía el juramento de cargo a Djamari citado por Viva.co.id..

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible, con pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Historia del historial de Djamari Chaniago

Djamari Chaniago nació en Padang, West Sumatra, el 8 de abril de 1949. Se graduó de las fuerzas armadas de 1971 de la República de Indonesia (Akabri) del Cuerpo de Infantería de Bareth Verde Kostrada.



Viva militar: teniente general (ret.) Djamari Chaniago

Su carrera militar fue bastante larga y llena de experiencia en el campo de batalla, desde Aceh hasta Timor Oriental. Una vez fue confiable para liderar el Batallón de Infantería 330/Tri Dharma, sirviendo como comandante de Kodim 0501/Central Yakarta, para convertirse en Jefe de Gabinete de Brigadier Linud 18/Trisula.

El rango de Coronel, la ropa cuando se desempeñó como comandante de Brigif Linud 18/Trisula y el comandante Rindam I/Bukit Barisan. Poco después, fue ascendido a general de brigada y se desempeñó como comandante de la División de Infantería 2/Kostrad a mediados de la década de 1990.

Carrera máxima en el TNI

En 1997, Djamari fue nombrado Comandante Militar III/Siliwangi. Un año después, se confiaba en que dirigió el Comando de Reservas Estratégicas del Ejército (Pangkostrad) para el período 1998-1999, reemplazando a Johny Lumintang.

No solo eso, también se observó que Djamari se sentó en el Consejo Honorario de Oficiales (DKP) junto con varios generales superiores como Subagyo Hadisiswoyo, Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), a Agum Gumelar. DKP en ese momento manejó el caso de eliminación de Prabowo Subianto de un servicio militar relacionado con la operación de secuestro activista de 1997-1998.

Después de servir como comandante de Kostrad, se confiaba en Djamari como Jefe de Gabinete Adjunto del Ejército (Wakasad) en 1999-2000, luego designado como Jefe de Estado Mayor General (Kasum) del TNI en 2000. Sirvió hasta retirado en 2004 con el último rango de Teniente General.

Carrera fuera del ejército

Además en el mundo militar, Djamari también fue activo en la legislatura. Se convirtió en miembro de la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR) a través de la facción de delegación regional de Java Occidental en 1997-1998 y la facción ABRI en 1998-1999.

Después de retirarse, Djamari saltó al mundo de los negocios y había ocupado el cargo de Presidente Comisionado de PT Semen Padang en 2015-2016. También fue grabado para unirse a la fiesta de Gerindra antes de finalmente regresar al círculo de poder a través del gabinete Prabowo.

Premio

A lo largo de su carrera militar, Djamari recibió varios servicios, incluidos Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, a Satyalancana 24 -Year -Ald Lealty.

También obtuvo el reconocimiento internacional a través de la Medalla de la Segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF II), y el comandante de Setia de la Fuerza Tentera (PSAT) en 2001.

Resumen del historial de Djamari Chaniago

Nacido en Padang, West Sumatra, 8 de abril de 1949

Akabri 1971 Graduado, Kostrad Green Boets Infantry Corps

Carrera inicial en el Batallón de Infantería 330/Tri Dharma y Kodim 0501/Central Yakarta

Pangdam III/Siliwangi (1997-1998)

Pangkostrad (1998-1999)

Diputado KSAD (1999-2000)

Jefe de Gabinete del Estado Mayor General de TNI (2000-2004)

Miembros de la MPR de la Facción de Delegación Regional de Java Occidental (1997-1998) y la facción ABRI (1998-1999)

Presidente Comisionado de PT Semen Padang (2015-2016)

Activo en la fiesta gerindra

Menko Polkam Gabinete rojo y blanco (2025 -Ahora)