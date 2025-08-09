El Hinch de los Tigres explica la decisión como una estrella que lucha entrega el «momento más grande»

Esta ha sido una temporada bastante miserable para Tigres jardinero Matt Vierling. Sufrió una lesión en el hombro en el entrenamiento de primavera, trató de regresar, pero nunca tuvo la razón cuando lo hizo, y volvió a salir con la lesión en el hombro. En el juego del viernes contra los Angelinos, Vierling fue bateando .224 con un OPS de .561. Había jugado solo 29 juegos y no había jonido, después de golpear a 16 jonrones el año pasado.

Con un swing, todo eso cambió, y tal vez, la trayectoria de esta temporada de Tigres también cambió.

Vierling apareció como un bateador de pellizco en la parte inferior de la octava entrada, con los Tigres siguiendo, 5-3 ante los Angelinos en casa, su carrera de 16 derrotas en sus últimos 23 juegos a punto de convertirse en 17 derrotas en 24.

Pero el gerente AJ Hinch pidió a Vierling a pelear por Kerry Carpenter contra Reid Detmers de los ángeles. Y Vierling entregó un jonrón de tres carreras que sacó el juego del incendio y ayudó a los Tigres a mantener su cada vez más tenue ventaja de 6.0 juegos sobre Cleveland.

Los tigres obtienen ‘momento más grande de la temporada’

Como el Detroit Free Press escribió Del bate al bate, «El jonrón de Vierling no solo se sintió como el momento más grande de la temporada, considerando que los Tigres entraron el viernes necesitando una chispa después de perder 16 de 23 juegos, sino que también marcó el primer jonrón de Vierling esta temporada, abarcando 30 juegos».

El promedio de bateo de Vierling aumentó nueve puntos a .233 con el swing. Sus operaciones saltaron 51 puntos.

«Tal vez los fuegos artificiales del viernes por la noche tuvieron algo que ver con eso», dijo, a través del atletismo. «Tal vez por lo que hemos estado pasando. Pero solo para obtener esa victoria y hacer que los chicos se enciendan enormes. Sentí que lo necesitábamos muy, muy mal, solo todo el ambiente y todo».

Matt Vierling maneja bolas rápidas

Fue un poco impresionante de gestión de AJ Hinch, quien minimizó el impacto de la victoria: los Tigres necesitan unir múltiples victorias, por supuesto.

Él eligió un golpe de pelea sobre Andy Ibanez, viendo a Vierling como el mejor bateador de bola rápida.

«Hay algunas cosas que nos gustan de Velocity y Matty». Hinch dijo. «Hay dos partes de eso. El lado ofensivo, pero aún tienes el lado defensivo del juego también. Matty poder ir directamente al jardín también tiene una pequeña parte de eso».

Hinch sabe que los Tigres necesitan mantener esto en funcionamiento.

«Cuando somos buenos, es él esta noche, es alguien diferente mañana, alguien diferente al tercer juego», dijo Hinch, «y buscamos y ganamos muchas series. Así es como funciona nuestra ofensiva. Esta noche, resultó ser Matt».

Los tigres recogen skubal

Pero Vierling siente que la victoria del viernes puede impulsar a los Tigres en el último tramo de la temporada, ya que protegen su liderazgo de Al Central y esperan impulso de playoffs. Importante también es el hecho de que Ace Tirar de Skubal Luchó (cuatro carreras en 4.2 entradas, dos jonrones permitidos), y los Tigres todavía obtuvieron la victoria.

«Creo que el regreso grande gana como este son los cambios de impulso», dijo Vierling. «Obviamente no quiero decir lo que depara el futuro. Pero creo que obtener esa victoria esta noche, recoger Skub después de que probablemente nos haya recogido 30 veces en los últimos años, fue enorme para nosotros. Solo ver a todos de un humor tan feliz, de buen humor y simplemente entusiasmado, con suerte conduce a algo».