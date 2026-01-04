El hilarante discurso ‘What If’ de Adam Sandler en los premios Palm Springs

Adam Sandler entregó uno de los más Momentos memorables de la gala de los Palm Springs International Film Awards.convertir un sincero honor en una comedia en toda regla y al mismo tiempo aceptar el Premio del Presidente.
Presentado por su “Jay Kelly» coprotagonista Laura DernSandler subió al escenario y rápidamente viró hacia un monólogo de historia alternativa tremendamente divertido, imaginando cómo habría sido su vida si su carrera como actor se hubiera estancado después de la universidad.
“Cuando me gradué de la universidad, obtuve una Licenciatura en Bellas Artes y mi padre me dijo que estaba muy orgulloso de mí y que debería intentarlo durante un año”, recordó Sandler. «Él dijo: ‘A ver si logras algo. Si no funciona después de un año, vendrás a trabajar para mí’. Mi papá era contratista eléctrico. No sabía mucho de electricidad ni de contratación”.
A partir de ahí, Sandler habló de un futuro ficticio dedicado a cablear cajas de fusibles en lugar de decorados de películas, bromeando diciendo que todavía estaría casado con su esposa, Jackie, pero viviría en una casa mucho más pequeña con «unos 10 baños menos y algunas estatuas mías menos».
Añadió que “probablemente sabría cómo cargar mi propio teléfono” y aun así lo pararían en la calle. «No por el factor fama, sino porque nunca han visto a nadie con tanta escoliosis».
La situación se intensificó cuando Sandler involucró a su viejo amigo Rob Schneider en la fantasía, bromeando diciendo que Schneider «trabajaría conmigo en cada proyecto de contratación eléctrica que tuviera que hacer».
En medio de las risas, Sandler recurrió repetidamente a la gratitud, atribuyendo el crédito a la carrera improbable que siguió a ese primer año fundamental fuera de la universidad. «He estado actuando durante mucho tiempo», dijo. «No puedo agradecerles lo suficiente por permitirme tener esta carrera que he tenido la suerte de tener».
Destacó a “Jay Kelly” como su reciente punto culminante creativo y elogió al elenco y al director Noah Baumbach por alentarlo a hacer algunos de sus mejores trabajos.
«No quería decepcionarlo. No quería decepcionar a ninguno de mis compañeros de reparto. No quería decepcionar a mi familia. No quería decepcionarme a mí mismo», dijo Sandler con sinceridad. “Por eso siempre hago lo mejor que puedo”.
El discurso cerró con una nota característicamente sincera, con Sandler agradeciendo a su esposa – “mi chica para siempre” – y prometiendo a la audiencia que aún no ha terminado.
«Gracias a todos por permitirme hacer todas estas películas a lo largo de los años. Voy a intentar hacer más».
La gala de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, que se celebra anualmente durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, se ha convertido en una parada clave en el circuito de la temporada de premios. Sandler está actualmente nominado al Critics Choice y al Globo de Oro por su papel en la película de Baumbach.