El hijo del Ministro de Finanzas Purbaya Hina Poor, el último encuye de chat Preman se retiró a su esposa

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo encendieron con éxito la curiosidad del lector para entregarla a la lista de noticias más popular. Uno de los más cazados es sobre los hijos del ministro de Purbaya que insultó a los pobres.

El último alias de chat de Encuy Nandi Juliawan Thug se retiró a su esposa antes de terminar la vida no era menos curiosa. Sin mencionar el asunto de la enfermedad sufrida por Sule a Andhika Pratama, llamar a la esposa de Billy es más hermosa. ¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el jueves 11 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

¡Hijos del Ministro de Finanzas Purbaya Hina Pobre! Llamar a los hipócritas, racistas para tener una mendicidad mental

Hijos del Ministro de Finanzas Purbaya, Yudo Sadewa

Número Yudo SadewaHijo del ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, estaba en el centro de atención del público después de que una serie de palabras en las redes sociales causó controversia.

Inicialmente, Yudo había llamado la atención al cargar el estado que acusó a Sri Mulyani como agente de la CIA. No disminuido por la polémica, volvió a provocar la ira pública con su declaración sobre las «características de los pobres» en un video extendido en las redes sociales.

Última charla Marca de pensiones A su esposa antes de terminar la vida: Dek Mamah me dijo que llegara a casa, no era fuerte

La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento del país después de que el actor Nandi Juliawan, el elenco de Encuye en los populares matones de pensiones de telenovela, fue encontrado muerto en su casa, Garut, West Java. La figura que a menudo presenta risas en la pantalla se queda de una manera sorprendente: colgarse usando un pareo.

El primero en encontrar el cuerpo de Nandi fue su esposa, Esa Lestari. Después de vender Cireng en la ciudad de Garut, Esa descubrió que su esposo no tenía vida. Este evento inmediatamente sacudió los sentimientos de la familia y los fieles fanáticos de los matones de jubilación.

Enferminado, resulta que esta es la enfermedad sufrida por Sule

La desagradable noticia provenía del comediante senior, Sule. Según los informes, el hombre cuyo nombre completo es entis Sutisna cayó enfermo e hizo que el público se preocupara. Esta noticia salió después de un video que circulaba en las redes sociales que mostraba la condición alarmante de Sule.

En la grabación, fue visto muecamente de dolor, su rostro estaba pálido e incluso tenía que ser infundido. La condición de repente hizo que muchas personas se preguntaran, ¿qué dolor sufrió Sule?

Andhika Pratama dijo que la esposa de Billy es mucho más bonita, la respuesta de Ayu Ting Ting es el foco de atención



Ussy Sulistiawaty y Andhika Pratama

No hace mucho, los chistes hechos por Andhikapratama contra Ayu Ting en un programa de televisión estaban abarrotados en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. En el programa se descubrió que Andhikapratama tenía la oportunidad de comparar la belleza de Ayu Ting Ting con la esposa de Billy Syahputra, Vika Kolesna.

Como se sabe antes del funcionario con su esposa, Billy se había acercado a Ayu Ting Ting. Pero desafortunadamente, el amor del hermano menor del difunto Olga Syahputra fue rechazado por una espada de Depok, West Java.

