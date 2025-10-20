El hijo del jefe de alquiler decepcionó a 2 ex soldados de almohada del TNI condenados a cadena perpetua: ¡Esto es demasiado cruel!

Tangerang, VIVA – Rizky Agam, hijo del fallecido Ilyas Abdurrahman, alquiler de jefes el auto de la victima tiroteo por dos ex soldados TNI La Armada (AL) pareció decepcionada después Corte Suprema (MA) anuló las penas de cadena perpetua impuestas a los dos autores.

«La noticia realmente me hizo sentir completamente débil,”, escribió Agam a través de Instagram. @alquilermobil.tangerangcitado VIVA Lunes 20 de octubre de 2025.

«Padre, lo siento, tu hijo ha luchado tan duro como ha podido y es cierto que la vida es demasiado cruel para aquellos de nosotros que no tenemos el poder. Padre, ya es historia que los justos siempre serán oprimidos. Padre está feliz con las bendiciones de tu cielo allí.» continuó.

Juicio para leer el veredicto del acusado en el caso del tiroteo del jefe de alquiler de coches.

No solo eso, Agam también mencionó cómo sus hermanos menores todavía estaban de duelo y luchando por mantenerse fuertes a pesar de la pérdida de su amada figura paterna.

«Los hermanos y hermanas siempre lloran y nosotros como hermanos tenemos que ser refuerzos aunque también nos sintamos perdidos. Una vez más, te pido disculpas, padre, por no poder darle lo mejor al padre del fallecido Ilyas Abdurrahman». dijo.

Previamente, la Corte Suprema (MA) modificó las sentencias de dos exmilitares TNI-ALa saber, Bambang Apri Atmojo y Akbar Adli, que anteriormente habían sido condenados a cadena perpetua porque se demostró que habían matado a tiros a Ilyas Abdurrahman.

Según la decisión de casación número 213 K/MIL/2025, citada en el sitio web oficial de la Corte Suprema el lunes 20 de octubre de 2025, ahora ambos solo han sido condenados a 15 años de prisión.

En la decisión de casación, el acusado Akbar Adli fue condenado a 15 años de prisión y destituido del servicio militar. También debe pagar una restitución a la familia de la víctima de 209.633.500 IDR y a la víctima lesionada llamada Ramli por un importe de 146.354.200 IDR en un plazo máximo de 30 días a partir de la recepción de la decisión.

Si no se paga la restitución, los activos de Akbar serán confiscados y subastados para cubrir estas obligaciones. Si los bienes son insuficientes, deberá cumplir tres meses de prisión.

Lo mismo se aplica al acusado Bambang Apri Atmojo. Fue condenado a 15 años de prisión, despedido del servicio militar y obligado a pagar una restitución de 147.133.500 IDR a la familia del difunto Ilyas y de 73.177.100 IDR a Ramli.