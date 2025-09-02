El hijo del hijo del padre







Por favor siéntate aquí ”, dijo el joven políticoindicando un sofá de tres plazas. «Estarás más cómodo».

«Estoy bien aquí», concreté. El sofá enfrentó la fría explosión proveniente del aire acondicionado.

«O prueba este lado», dijo, señalando otro sofá.

«Honestamente, estoy bien aquí», le dije, lo más cortésmente posible.

«Mejor moverse, Gopiji», dijo, suavizando su voz. «Esa es la silla de mi padre».

Su padre fue el 19º Ministro Principal de Maharashtra, Uddhav Thackeray, juzgó al primer ministro más popular de la India en una encuesta de 17.500 personas de 13 estados indios. El padre del padre era Balasaheb Thackeray, el controvertido e influyente fundador de Shiv Sena en 1966. Estaba en la habitación con su nieto, Aaditya Uddhav Thackeray, de 35 años. En diciembre de 2019, de 29 años, se convirtió en el ministro del gabinete más joven en la historia de Maharashtra, celebrando la cartera de medio ambiente, turismo y protocolo.

Un viaje tan largo.

En 1969, cuando mis padres se mudaron a Bombay, el Shiv SenaRecientemente formado, estaba haciendo campaña contra los indios del sur, a quien Bal Thackeray llamó casualmente yendugendu Wallahs. Durante cuatro días escalofriantes en febrero de 1969, todos se quedaron en el interior; Las calles estaban desiertas.

Dos generaciones después, el nieto está en las luces, y hay especulaciones y rumores, preguntas y opiniones.

Un lote está admirando abiertamente. Él escucha, entiende, trabaja con hechos. Es accesible. Él es el futuro. Hablan de sus dos años como ministro, su plan de acción climática y el cambio de imagen completo de BMC escuelas, entre otras.

Otro lote dice: Lo siento, acepta estar en desacuerdo. Tiene derecho, como el resto de su generación. Es un animal de fiesta. Tiene un lado oscuro.

Te contarán sobre su protesta de 2010 contra la novela de Rohinton Mistry, un viaje tan largo, que había molestado a muchos maharashtrianos con sus comentarios sobre los mártires del estado. La novela fue retirada rápidamente de la lista de lectura requerida. Sus críticos dijeron que Aaditya había hecho su debut político con un acto de censura, un precedente para la confrontación en lugar del diálogo.

Quince años después de esa protesta, finalmente me concedieron un par de horas con el político milenario más joven de Mumbai por un vistazo de quién es hoy.

La sonrisa es ancha y sin vigilancia, y hay una boyidad bajo una corona rebelde de cabello negro. Sus liquidaciones lisas de marco negro le dan un aire de libros y una cierta intención, pero hay una energía contagiosa bajo el exterior estudioso. Aquí hay tres cosas que se destacaron de nuestra conversación.

Tres meses antes de que su mandato terminara en junio de 2022, le dio a la ciudad su primer plan de acción climática, trazando un camino de 30 años a las emisiones netas cero para 2050, cuando Mumbai también estaría luchando contra inundaciones extremas, calor extremo, deslizamientos de tierra, contaminación del aire y amenazas costeras. Rico en datos, ideas y planes procesables, se ha convertido en la piedra de toque de la política y la planificación de la ciudad de Mumbai.

Mostró un cambio de imagen de educación en el siguiente nivel para niños por el cambio de la marca de las escuelas municipales como Escuelas Públicas de Mumbai (parlamentarios) y afiliados a los planes de estudio internacionales como CBSE e ICSE. Al final de su ministro, 11 escuelas cívicas habían hecho la transición, y estaba en conversaciones con la Junta Internacional de Bachillerato en Suiza.

Al momento de escribir este artículo, 18 de los 21 MPSS de Mumbai ofrecen el plan de estudios CBSE, y una escuela ofrece el plan de estudios ICSE, IGCSE e IB. Las escuelas CBSE ofrecen 1122 asientos para admisiones, y las nuevas escuelas IGCSE e IB ofrecen 28 escaños por escuela. La única escuela ICSE tiene 68 asientos disponibles.

En una ciudad que recientemente vio a un trabajador migrante golpear porque no conocía marathi, Aaditya parece imaginar a un niño global más diverso. Sus MPSS ofrecieron marathi, hindi, gujarati, urdu e inglés, y tres idiomas opcionales del sur de la India, tamil, telugu y kannada.

Un funcionario senior del Shiv Sena que ha sido miembro casi desde su formación cree que Aaditya es la nueva cara inevitable de la política.

«Mi generación siguió a los principios de Balasaheb», dijo. «Si no nos gustó el Día de San Valentín, iríamos después de los niños universitarios y diríamos: ‘No hagas esto, no es nuestra cultura’. Pero esto no sería aceptable para la generación de Aadityaji «.

Pankaj Joshi, arquitecto y activista ambiental desde hace mucho tiempo, después de trabajar estrechamente con Aaditya en varios proyectos cívicos, dice: «Es apasionado, ambicioso y sintonizado con problemas ambientales. Aprendió de su padre. Trajo educación ambiental a las escuelas municipales. Mi hija nunca ha pedido que estallara crackers porque conoce el contaminación impacto. Ese es el tipo de cambio curricular que necesitamos «.

Los políticos evolucionan. Si vives en un nido de Hornet, debes entender la miel, pero también sabes cómo picar, y Aaditya puede algún día aparecer escondido detrás de una máscara. Pero por ahora, nuestra conversación se sintió como una ruina de aire fresco y energía en un mundo hastiado. Mumbai necesita a alguien que le importe lo que sea mejor para la ciudad en lugar de cuánto más se puede exprimir para obtener ganancias personales.

«¿A quién pertenece Mumbai?» Le pregunté. «Aquí hay casi 50 comunidades y profesiones diferentes, algunas prominentes, otras no, desde el Kolis hasta el Parsis y las Gujaratis».

No pensó demasiado. «Pertenece a Maharashtra. Pero todos los que han hecho de la ciudad lo que es, son Mumbaikars ”.

Quizás aquí es donde el nieto está en el camino con su abuelo.

