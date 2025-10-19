El hijo de Tamara Bleszynski, Teuku Rassya, le propone matrimonio oficialmente a su novia

VIVA – La feliz noticia nos llega del hijo del artista. Tamara Bleszynski y Teuku Rafly Pasha, Teuku Rassyaque acaba de presentar oficialmente una solicitud. Rassya, como se la conoce, le propuso matrimonio a su amante. Isla Cleanta avanzar hacia un nivel más serio de relación, es decir, el matrimonio.

El programa de aplicación de Teuku Rassya y Cleantha Islan se descubrió a través de sus cargas en sus respectivas cuentas de Instagram. Subieron el feliz momento el sábado 18 de octubre de 2025. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En la carga, Rassya y Cleantha muestran un retrato de ellas dos usando sus anillos de propuesta con sonrisas felices en sus rostros. Esta propuesta finalmente se llevó a cabo después de que ambos llevaban cinco años de relación.

«Bismillah, 5 años de nosotros y una eternidad por delante (Bismillah, hemos estado juntos durante 5 años y siempre esperando)», la declaración escrita por Rassya y Cleantha, citada en Instagram @cleanthaislan y @teukurassya el domingo 19 de octubre de 2025.

Las oraciones por ambos llegaron a raudales en la columna de comentarios de la carga. Muchos también felicitaron a Rassya y Cleanatha por el evento de propuesta. También hay quienes ofrecen oraciones para que ambos puedan realizar sin problemas los preparativos de su boda hasta el gran día. También hay quienes han estado esperando este feliz momento.

«MASHAALLAH».

“¡¡Felicidades kakk Anthaa y kak Rassyaa!!”

«Felicitaciones ❤️❤️❤️❤️ Bismillah, lleguemos al gran día, ¿de acuerdo?»

“Masha Allah ¡¡¡Felicitaciones tortolitos!!!”.

«Finalmente… Siempre es suave, hermano.»

Hasta ahora, aún no se sabe cuándo se celebrará la boda de Teuku Rassya y Cleantha Islan. Sin embargo, las oraciones y esperanzas aún continúan fluyendo de sus familiares y seguidores. Érase una vez, ¡felicidades a Rassya y Cleantha por su propuesta!