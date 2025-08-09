¡El hijo de Surya Darmadi es un DPO del caso TPPU! Hace Burah Cheryl

Yakarta, Viva – Niño condenado Surya Darmadi Llamada Cheryl Darmadi en la lista de búsqueda de personas (DPO) relacionada con el supuesto caso de lavado de dinero o TPPU con un delito penal de las actividades comerciales de corrupción de PT PT Grupo de Palma de Doma.

Leer también: La respuesta de Kodam Udayana sobre el padre de Prada Lucky que explotó la ira



La determinación de Cheryl Darmadi como fugitivo se ha llevado a cabo desde la semana pasada. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna.

«Ha sido llamado tres veces como sospechoso y nunca ha estado presente», dijo Anang a los periodistas en Yakarta, el sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: ¡El KPK planteó oficialmente el caso del Hajj a la investigación, se volverá a llamar al ex ministro de religión YAQUT!





Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna

La determinación de DPO Cheryl Darmadi se acaba de subir en la cuenta oficial de Instagram de la oficina del Fiscal General. Esta mañana, que declaró que Cheryl tenía una serie de direcciones, a saber, en Yakarta y Singapur.

Leer también: Respuesta de KPK Surya Paloh: Ott Regent of East Kolaka de acuerdo con las reglas



Anteriormente, hace, había revelado la posición de Cheryl que ahora está en Singapur.

«Su posición está en Singapur. Oficina del Fiscal GeneralYakarta, miércoles (8/1).

Se dice que los investigadores actualmente se centran en rastrear los activos de Cheryl Darmadi y varios activos que se originan en la corrupción cometida por PT Doma Palma Group, una compañía propiedad de Surya Darmadi.

Cheryl fue nombrada como sospechosa en el caso de TPPU con el cargo de Presidente Director de PT Asset Pacific y presidenta de la Fundación Darmex, basada en pruebas suficientes.

Además, se han determinado dos nuevos sospechosos corporativos en el caso, a saber, PT Monterado MAS (MRM) y PT Alfa Ledo (AL), como el desarrollo de evidencia y activos que han sido identificados por investigadores relacionados con TPPU.

Hace enfatizó que continuarían restaurando las pérdidas financieras estatales que alcanzaron Rp4.7 billones y la pérdida de la economía del país fue de Rp73.9 billones debido al caso de corrupción de Pt Deta Palma Group, una compañía propiedad de Surya Darmadi. (Hormiga)