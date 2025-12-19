El hijo de Rob Reiner habla sobre peleas con sus padres

Más de dos horas de Nick Reiner Las conversaciones sobre su uso intensivo de drogas y su difícil relación con sus padres se han recopilado en un episodio del podcast sobre adicción y recuperación. Atontado.

El programa, presentado por Dave Manheim, entrevistó previamente a invitados destacados como Jamie Lee Curtis, Marc Maron y más. Reiner apareció en el programa varias veces y, tras la muerte de Rob y Michele Reiner, se lanzó un episodio titulado «Episodio de emergencia tonto: La tragedia de la familia Reiner.” Después de Nick arresto por el asesinato de sus padresEl episodio pinta un retrato sombrío de su adicción, así como de su relación, a menudo tensa, con sus padres.

En una discusión, Reiner habla de ir “10 rondas con mi casa de huéspedes”, destruyendo la propiedad de sus padres mientras estaba drogado, en la época en que sufrió un ataque cardíaco relacionado con las drogas.

«Me quedé totalmente inconsciente por los estimulantes, creo que era coca y algo más, y estuve despierto durante días», dijo. «Empecé a perforar diferentes cosas en mi casa de huéspedes. Creo que comencé con un televisor, luego pasé a una lámpara y luego progresivamente… todo en la casa de huéspedes quedó destrozado».

Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Reiner dijo que bajo la influencia: «¡Estás loco! No tiene lógica».

Reiner dijo que comenzó la destrucción cuando sus padres le dijeron que necesitaba abandonar la casa de huéspedes debido a su consumo de drogas, y se enojó.

Reiner también detalla el momento en que, a los 14 años, robó 200 dólares a sus padres para pagarle a una trabajadora sexual para que le quitara la virginidad mientras estaba «extremadamente ardido» por los comestibles.

«Un niño que conocí en rehabilitación ambulatoria me dijo que se podía hacer esto», dijo Reiner. «Así es como supe cómo hacerlo. Creo que estaba viendo ‘Tom y Jerry’ o algo así, y fui a mi computadora, obtuve el número de esta mujer. La llamé». Luego pasó a describir el encuentro sexual con detalle gráfico.

Reiner también describió cómo no estaba sobrio en la gira de prensa de la película de 2015 “Being Charlie”, que coescribió inspirado por su adicción y que dirigió su padre. Dijo que si bien no consumía drogas duras durante sus apariciones en programas como “The Howard Stern Show”, no estaba limpio.

«Les dije: ‘Escuchen, no estoy en condiciones de hacer esto. No soy un tipo sobrio entre comillas'», dijo Reiner. “Tendré que ir a esos programas de entrevistas. Dicen: ‘Tienes que hacer lo que ellos quieran, todo el ángulo padre-hijo’. Simplemente te muestra lo repugnante… Salí y me di cuenta: ‘Mira, tengo voz hasta cierto punto’. Voy a decir lo que tengo que decir mientras esté aquí’”.

Reiner dijo que al final del día en el circuito promocional, «fumaba un porro en el techo de mi apartamento».

Escuche todas las conversaciones de Reiner sobre «Dopey» en el episodio a continuación.